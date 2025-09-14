Pachuca Femenil derrota a Necaxa con cuatro goles de Charlyn Corral

La Liga MX Femenil tiene nuevo sublíder general. Pachuca derrotó con facilidad a Necaxa, con una actuación soberbia de Charlyn Corral, quien se despachó con un póker y llegó a 14 dianas en el Circuito Rosa.

Pese a que los primeros minutos fueron equilibrados, las redes se movieron antes del minuto 30. Charlyn anotó el primero de sus cuatro goles en una exquisita jugada colectiva de las Tuzas, que cerró con una gran definición de la delantera mexicana. Corral sacó a pasear a la portera de las hidrocálidas, Jennifer Amaro, y definió con gran personalidad.

La gran noche de Charlyn | IMAGO7

Al 36’, Charlyn marcó su doblete tras un error en la zaga de las de Aguascalientes. Charlyn aprovechó la duda de las defensoras y de nueva cuenta sacó a Amaro con una serie de regates, para poner el segundo tanto en la pizarra.

Al minuto 41, Charlyn Corral volvió a lucir, pero ahora sin ser la protagonista principal. La delantera de las Tuzas mandó un gran centro que pasó por toda el área de las necaxistas, que fue rematado con un impresionante testarazo por Myra Delgadillo, lo que significó el 3-0 parcial en el Estadio Hidalgo.

Gran juego de Pachuca | IMAGO7

Los últimos dos de Charlyn

Dos minutos después del tanto de Delgadillo, y poco tiempo antes del medio tiempo, Charlyn Corral marcó su hat-trick. La mexicana recibió un balón venenoso en el área chica y con un cabezazo colocado, venció de nueva cuenta a Amaro.

Al segundo tiempo no le pasó mucho, ya que Necaxa nunca pudo importunar el arco Esthefanny Barreras. Sin embargo, al minuto 85, Charlyn volvió a deleitar a todo mundo con un gol de otro planeta. La ariete recibió un balón tras un saque de banda, lo dejó entrar y tras un forcejeo con la una defensora hidrocálida, remató de gran manera y mandó el balón al ángulo, para sentenciar su cuarto gol y el 5-0 definitivo.

La gran noche de Charlyn | IMAGO7