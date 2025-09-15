Raúl Jiménez y Ángel Sepúlveda encabezan la lista de nominados a mejor jugador de la Concacaf

La Concacaf reveló la lista oficial de nominados al Premio a Mejor Jugador del Año 2024/2025, donde tres futbolistas mexicanos aparecen entre los seis finalistas: Raúl Jiménez, Ángel Sepúlveda y Edson Álvarez.

El delantero de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, es considerado la gran sorpresa de la lista tras convertirse en figura celeste en la Concacaf Champions Cup 2025, torneo en el que no solo levantó el título, sino que también terminó como campeón de goleo con nueve tantos y fue designado como el mejor jugador del certamen.

Brilló con Cruz Azul | MEXSPORT

Por su parte, Raúl Jiménez y Edson Álvarez fueron reconocidos por su participación con la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League y en la Copa Oro, a pesar de no militar actualmente en clubes de la región.

Los seis nominados al Jugador del Año Concacaf 2024/2025

Ángel Sepúlveda (México – Cruz Azul)

Raúl Jiménez (México)

Edson Álvarez (México)

Jonathan David (Canadá)

Malik Tillman (Estados Unidos)

Manfred Ugalde (Costa Rica)

Los nominados fueron seleccionados con base a su desempeño tanto en clubes como en selecciones nacionales a lo largo del ciclo 2024/2025.

Es el lider del tri | MEXSPORT

¿Quién elige al ganador del Premio Concacaf?

La elección del Mejor Jugador del Año será resultado de una votación conjunta entre entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y los aficionados, quienes tendrán la oportunidad de participar en el proceso de decisión.

Con la presencia de tres futbolistas mexicanos entre los finalistas, la expectativa crece sobre si México volverá a levantar este reconocimiento en la región.

Hay cinco mexicanos en la lista | X