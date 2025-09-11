El Tri vuelve a casa: México enfrentará a Uruguay en Torreón

La Selección Mexicana regresará a territorio nacional para medirse en partido amistoso ante Uruguay, un duelo que promete emociones en el Estadio TSM de Torreón, escenario que volverá a recibir al Tricolor tras varios años de ausencia.

Amistoso México vs Corea del Sur | IMAGO7

Regreso tras 13 años

A través de sus redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol anunció el encuentro con un mensaje que refleja la importancia del rival y la relevancia de esta cita dentro de la preparación rumbo al Mundial 2026:

“Partido ante rival mundialista. Volvemos a Torreón para continuar nuestra preparación rumbo al Mundial 2026 y lo haremos ante una Selección de gran exigencia”, se lee

Estadio TSM Corona | @ClubSantos

El choque ante la Celeste, habitual protagonista en las Copas del Mundo y con figuras de talla internacional, será una prueba de alto nivel para los dirigidos por Javier Aguirre en su camino de consolidar un proyecto competitivo rumbo a la justa que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

La afición de la Comarca Lagunera volverá a vibrar con la presencia del Tri, que buscará demostrar solidez y buen futbol frente a uno de los combinados más respetados del continente.

Selección Mexicana en amistoso | IMAGO7