¿De vuelta a Portugal? José Mourinho tiene pláticas avanzadas para dirigir al Benfica

Después de su etapa en el futbol turco con el Fenerbahçe, José Mourinho está cerca de volver a dirigir, esta vez al Benfica, equipo en el que inició su carrera como entrenador en el año 2000. De acuerdo a Fabrizio Romano, el técnico luso tiene conversaciones avanzadas con el club.

Mourinho, fuerte candidato para llegar al Benfica

Benfica despidió a su entrenador, Bruno Lage luego de la sorpresiva derrota de 2-3 ante Qarabag en la primera fecha de la Champions League. Mourinho, quien también fue retirado de su cargo recientemente es un fuerte candidato a tomar la vacante del equipo portugués.

Mourinho fue despedido de Fenerbahçe tras no conseguir la clasificación a la Champions League, pues en el Playoff, Benfica venció al equipo turco. Por ello, este movimiento es sorpresivo, ya que ‘The Special One’ podría llegar al club culpable de haberse quedado sin empleo.

Benfica, el primer equipo que dirigió Mourinho en su carrera

En el año 2000, Mourinho inició su carrera como entrenador luego de algunas experiencias como asistente, y lo hizo en el Benfica, donde dirigió 10 partidos únicamente, de los cuales obtuvo cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

Con toda la experiencia en el futbol europeo y múltiples campeonatos en la bolsa, Mourinho está cerca de completar el círculo al llegar al primer equipo que dirigió. Con 62 años de edad, ‘The Special One’ podría vivir una de sus últimas etapas como director técnico.

