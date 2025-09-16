Benfica hace ridículo en Champions y Qarabag le saca triunfo en el Estadio da Luz

Los lusitanos llegaron a tener ventaja de dos goles antes de la media hora

Benfica hace ridículo en Champions
Benfica hace ridículo en Champions | AP
Ramiro Pérez Vásquez
16 de Septiembre de 2025

Benfica se presentó en la Champions League y lo que comenzaría como una noche tranquila ante su gente terminó por causar terror ‘dejándose’ ganar cuando tenía ventaja de dos tantos antes de la media hora de juego.

Los locales comenzaría con el pie derecho, con gol prácticamente de vestidor, Enzo Barrenechea abriría el marcador en el minuto 6 y la afición enloquecía cuando 10 minutos después llegaría el segundo obra de Vangelis Pavlidis.

Qarabag l AP

Sin embargo, Qarabag reaccionaría al filo de la media hora con un zapatazo a la altura del manchón penal por parte de Leandro Andrade quien tomó el esférico tras un rechace en el área chica y la esperanza se hacía presente para la visita.

Para la segunda parte, ahora los que haría el gol de vestidor sería la visita, un pase filtrado desde tres cuartos de cancha llegaría hasta los pies de Camilo Andres Durán en el área grande para acomodar el cuerpo y poner el segundo zapatazo.

Triunfo heroíco l AP

Gol ganador

Cuando todo indicaba que se irían con el empate firmado aparecería Oleksiy Kashchuk que con una media vuelta tomaría el esférico y pondría el tercer tanto definitivo en el minuto 86.

Próximos partidos

En la segunda fecha Benfica tendrá una salida complicada al Stamford Bridge para medirse al Chelsea; por su parte el Qarabag volverá a casa para medirse al Copenhague de mexicano Rodrigo Huescas.
 

Champions l AP

TE PUEDE INTERESAR

Champions League: PSG y Benfica, los más 'perjudicados' por el sorteo de Fase de Liga

Futbol Internacional | 28/08/2025

Champions League: PSG y Benfica, los más 'perjudicados' por el sorteo de Fase de Liga
Benfica eliminó al Monaco en un partidazo

Futbol | 18/02/2025

Benfica, en lluvia de goles, alcanza a eliminar al Monaco en la vuelta del Play-Off
Barcelona terminó venciendo al Benfica

Futbol | 21/01/2025

FC Barcelona remonta una diferencia de dos goles y termina venciendo al Benfica en la UCL
Te recomendamos
Nicolás Larcamón tiene el mejor arranque de un entrenador extranjero en la historia de Cruz Azul
Champions League
Futbol

LO ÚLTIMO

 