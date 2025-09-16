Benfica hace ridículo en Champions y Qarabag le saca triunfo en el Estadio da Luz

Benfica se presentó en la Champions League y lo que comenzaría como una noche tranquila ante su gente terminó por causar terror ‘dejándose’ ganar cuando tenía ventaja de dos tantos antes de la media hora de juego.

Los locales comenzaría con el pie derecho, con gol prácticamente de vestidor, Enzo Barrenechea abriría el marcador en el minuto 6 y la afición enloquecía cuando 10 minutos después llegaría el segundo obra de Vangelis Pavlidis.

Qarabag l AP

Sin embargo, Qarabag reaccionaría al filo de la media hora con un zapatazo a la altura del manchón penal por parte de Leandro Andrade quien tomó el esférico tras un rechace en el área chica y la esperanza se hacía presente para la visita.

Para la segunda parte, ahora los que haría el gol de vestidor sería la visita, un pase filtrado desde tres cuartos de cancha llegaría hasta los pies de Camilo Andres Durán en el área grande para acomodar el cuerpo y poner el segundo zapatazo.

Triunfo heroíco l AP

Gol ganador

Cuando todo indicaba que se irían con el empate firmado aparecería Oleksiy Kashchuk que con una media vuelta tomaría el esférico y pondría el tercer tanto definitivo en el minuto 86.

Próximos partidos

En la segunda fecha Benfica tendrá una salida complicada al Stamford Bridge para medirse al Chelsea; por su parte el Qarabag volverá a casa para medirse al Copenhague de mexicano Rodrigo Huescas.



Champions l AP