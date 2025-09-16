Con autogol tempranero, Tottenham venció a Villarreal en el inicio de Champions League

Comenzó la Temporada 2025-26 de la Champions League y el primer día de actividad ofreció sorpresas, intensidad y goles inimaginables. Tal fue el caso del tanto que le dio la victoria a Tottenham contra Villarreal, en un partido apretado, que ofreció pocas acciones y emociones de cara a portería.

Fue por un autogol apenas iniciado el encuentro que los Spurs se impusieron 1-0 en casa contra los españoles, que sorprendieron al llegar hasta Semifinales del torneo de la UEFA, pero ahora comenzaron con el pie izquierdo en su regreso al certamen continental.

Un inconcebible autogol le dio la ventaja a los Spurs | AP

El terrible error de Junior definió el juego

Tras el silbatazo inicial, los ingleses de inmediato pusieron intensidad para adelantarse pronto en el partido, algo que lograron gracias a un inconcebible autogol de Luiz Junior. Luego de un desborde por la banda derecha, Lucas Bergvall mandó un centro al área en busca de Richarlison. El arquero de Villarreal anticipó y se lanzó para cortar el servicio, pero al momento de caer al césped el esférico se le resbaló de las manos directo al fondo del arco, apenas a los cuatro minutos de juego.

#ChampionsLeague | HORROR DE LUIZ JÚNIOR y los Spurs se ponen al frente en el marcador.



Dicha acción bastó para definir el encuentro en Londres, donde los españoles buscaron el empate con intensidad, pero sin éxito. Un disparo desviado de Tajon Buchanan en el primer tiempo y otro intentó de Nicolás Pepe, que pasó rozando el poste apenas inició el segundo tiempo, fueron las mejores oportunidades que el Submarino Amarillo no concretó.

Por parte de los locales, Bergvall y Xavi Simons fueron los jugadores que más buscaron el segundo tanto, pero sin la claridad que tuvo su rival. A pesar de ello, los dirigidos por Thomas Frank mantuvieron la solidez defensiva frente a los embates de Villarreal y cerraron el triunfo por la mínima diferencia.

¿Qué sigue para Tottenham y Villarreal en la Champions League?

El próximo compromiso de los Spurs en el torneo de la UEFA será como visitante, en el Aspmyra Stadion en Noruega, contra Bodo/Glimt el martes 30 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que el Submarino Amarillo recibirá en Estadio de la Ceràmica a la Juventus el miércoles 1° de octubre.

Tottenham sumó sus tres primeros puntos en el torneo | AP