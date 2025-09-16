Arsenal vence al Athletic Club de Bilbao en el arranque de la Champions League

Cerca se quedó el Athletic Club de Bilbao de sumar su primer punto en el arranque de la nueva temporada de la UEFA Champions League, cuando recibieron al Arsenal de la Premier League en San Mamés.

Después de un primer tiempo parejo, donde hubo oportunidades para ambos equipos y se vivió un encuentro peleado, el segundo tiempo podría resumirse en una serie de errores de Ernesto Valverde, que le terminaron dando el triunfo a los Gunners.

Imágenes del Bilbao vs Arsenal | AP

Cuando el entrenador español decidió meter a un segundo delantero, Mikel Arteta le terminó ganando la partida con un solo movimiento: El ingreso de Gabriel Martinelli, que en la primera pelota que tocó, marcó el primer gol del encuentro.

Después de un mal saque de Unai Simón, el balón se lo encontró el equipo londinense que, en un par de toques, pusieron a Martinelli frente al arquero español para conseguir abrir el marcador.

Imágenes del Bilbao vs Arsenal | AP

Cuando el Bilbao se abrió, en la búsqueda del empate, Leandro Trossard marcó el segundo gol del encuentro y sentenció el juego, dándole los primeros tres puntos al equipo de Arteta y, al menos, condenando al Bilbao a luchar por calificar al Play-Off.

Arsenal se enfrentará al Olympiacos en la segunda jornada de la Champions, mientras que el Athletic Club de Bilbao hará lo propio cuando visite el Borussia Dortmund.

Imágenes del Bilbao vs Arsenal | AP