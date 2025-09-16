Arsenal vence al Athletic Club de Bilbao en el arranque de la Champions League

El Bilbao estuvo cerca de la igualada pero, con par de goles en los minutos finales, los Gunners consiguieron la victoria

Arsenal venció al Athletic Club de Bilbao en el arranque de la Champions
Arsenal venció al Athletic Club de Bilbao en el arranque de la Champions | AP
Marcos Olvera García
16 de Septiembre de 2025

Cerca se quedó el Athletic Club de Bilbao de sumar su primer punto en el arranque de la nueva temporada de la UEFA Champions League, cuando recibieron al Arsenal de la Premier League en San Mamés.

Después de un primer tiempo parejo, donde hubo oportunidades para ambos equipos y se vivió un encuentro peleado, el segundo tiempo podría resumirse en una serie de errores de Ernesto Valverde, que le terminaron dando el triunfo a los Gunners.

Imágenes del Bilbao vs Arsenal | AP
Imágenes del Bilbao vs Arsenal | AP

Cuando el entrenador español decidió meter a un segundo delantero, Mikel Arteta le terminó ganando la partida con un solo movimiento: El ingreso de Gabriel Martinelli, que en la primera pelota que tocó, marcó el primer gol del encuentro.

Después de un mal saque de Unai Simón, el balón se lo encontró el equipo londinense que, en un par de toques, pusieron a Martinelli frente al arquero español para conseguir abrir el marcador.

Imágenes del Bilbao vs Arsenal | AP
Imágenes del Bilbao vs Arsenal | AP

Cuando el Bilbao se abrió, en la búsqueda del empate, Leandro Trossard marcó el segundo gol del encuentro y sentenció el juego, dándole los primeros tres puntos al equipo de Arteta y, al menos, condenando al Bilbao a luchar por calificar al Play-Off.

Arsenal se enfrentará al Olympiacos en la segunda jornada de la Champions, mientras que el Athletic Club de Bilbao hará lo propio cuando visite el Borussia Dortmund.

Imágenes del Bilbao vs Arsenal | AP
Imágenes del Bilbao vs Arsenal | AP

TE PUEDE INTERESAR

Vini no será titular en la Champions con el Madrid

Internacionales | 16/09/2025

¿Ya no lo quieren? Vinicius Jr. es banca en el debut del Real Madrid en Champions League
El extremo inglés interesa en el futbol árabe

Internacionales | 16/09/2025

¡Van con todo! Al-Nassr planea oferta millonaria por Phil Foden
Luis Enrique implementa nueva táctica

Internacionales | 16/09/2025

Luis Enrique implementa nueva táctica, inspirada en el rugby, para dirigir al PSG
Te recomendamos
¿Ya no lo quieren? Vinicius Jr. es banca en el debut del Real Madrid en Champions League
Champions League
Arsenal
Premier League

LO ÚLTIMO

 