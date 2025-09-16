¡Van con todo! Al-Nassr planea oferta millonaria por Phil Foden

El mercado de fichajes, al menos en gran parte del mundo, ha cerrado, las cinco grandes ligas en Europa y las principales competiciones en América ya no pueden hacer contrataciones, pero en Arabia Saudita viven con otro calendario y el mercado cerrará hasta el próximo 23 de septiembre, por lo que siguen buscando jugadores para llevar a Oriente Medio.

De acuerdo a diversos informes, el Al-Nassr estaría buscando hacerse de los servicios del extremo inglés del Manchester City, Phil Foden, que estaría ofreciendo una cantidad cercana a los €112.5 millones de euros, lo que sería una cifra récord para la Liga de Arabia Saudita.

Foden interesa en el futbol árabe | @PhilFoden

El inglés, que tiene 321 partidos disputados con el Manchester City y que ha marcado 101 goles, tiene contrato vigente con los Citizens hasta mediados del 2027 y, de acuerdo a Transfermarkt, el valor del inglés está en los €100 millones de euros.

El extremo inglés marcó su primer gol en la temporada 2025-2026, cuando le anotó al Manchester United en el derby, los Ciudadanos no debutarán en Champions League, sino hasta el próximo jueves, cuando reciban al Napoli en el Etihad Stadium.

Foden interesa en el futbol árabe | @IBZBLUE