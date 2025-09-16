¡Van con todo! Al-Nassr planea oferta millonaria por Phil Foden

El mercado de fichajes, al menos en gran parte del mundo, ha cerrado, las cinco grandes ligas en Europa y las principales competiciones en América ya no pueden hacer contrataciones, pero en Arabia Saudita viven con otro calendario y el mercado cerrará hasta el próximo 23 de septiembre, por lo que siguen buscando jugadores para llevar a Oriente Medio.
De acuerdo a diversos informes, el Al-Nassr estaría buscando hacerse de los servicios del extremo inglés del Manchester City, Phil Foden, que estaría ofreciendo una cantidad cercana a los €112.5 millones de euros, lo que sería una cifra récord para la Liga de Arabia Saudita.
El inglés, que tiene 321 partidos disputados con el Manchester City y que ha marcado 101 goles, tiene contrato vigente con los Citizens hasta mediados del 2027 y, de acuerdo a Transfermarkt, el valor del inglés está en los €100 millones de euros.
El extremo inglés marcó su primer gol en la temporada 2025-2026, cuando le anotó al Manchester United en el derby, los Ciudadanos no debutarán en Champions League, sino hasta el próximo jueves, cuando reciban al Napoli en el Etihad Stadium.