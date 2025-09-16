¡De no creerse! Eric Abidal tuvo que desmentir su fallecimiento

El exjugador de Barcelona tuvo que aclarar su situación por medio de redes sociales

Eric Abidal tuvo que desmentir su fallecimiento
Eric Abidal tuvo que desmentir su fallecimiento | CAPTURA
Álex Martínez
16 de Septiembre de 2025

En un incidente que parece de película de comedia, Eric Abidal, exfutbolista de Barcelona, tuvo que utilizar las redes sociales para aclarar que se encuentra vivo. El internacional francés lamentó que en estos tiempos actuales el internet no se aproveche para mejores fines. 

Todo empezó porque en redes sociales comenzó a circular el rumor de su muerte. "El ex defensa del Barcelona y de la selección francesa ha fallecido por complicaciones de un segundo trasplante de hígado reciente, debido a su larga lucha contra el cáncer de hígado", decía una publicación en Twitter acompañada de una foto en blanco y negro. 

En redes circuló un rumor desagradable sobre el francés
En redes circuló un rumor desagradable sobre el francés | CAPTURA&nbsp;

Abidal desmiente su muerte

Ante esta situación, el exjugador tuvo que aclarar todo por medio de su cuenta de Instagram. "Algunos rumores nunca deberían existir. Estoy aquí, con mi familia, y todo está bien". 

"El respeto es fundamental. Tengo una familia y mis hijos detrás de mí. Para que quede claro, estoy bien, estoy vivo y sano. Gracias por su apoyo y sus mensajes de preocupación. Centrémonos en lo que realmente importa", se lee en el comunicado del francés.

Así aclaró Abidal su situación
Así aclaró Abidal su situación | CAPTURA&nbsp;

Abidal celebró su cumpleaños 

Fue en 2011 que a Abidal se le diagnosticó un tumor hepático y cuatro años más tarde requirió un trasplante de hígado. Sin embargo, desde entonces ha hecho su vida con normalidad y cumplió 46 años el pasado 11 de septiembre. Actualmente se desempeña como director deportivo del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes.

El exjugador recientemente celebró su cumpleaños
El exjugador recientemente celebró su cumpleaños | CAPTURA&nbsp;

