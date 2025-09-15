Fallece Jaime Rodríguez, histórico defensor de El Salvador

El futbol de El Salvador está de luto. Este domingo se confirmó el fallecimiento de Jaime 'Chelona' Rodríguez, exdefensor central de la Selección Salvadoreña y referente del balompié centroamericano. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de su hijo.

Rodríguez murió a los 66 años en Estados Unidos debido a un paro cardíaco, según fuentes cercanas a su familia.

El jugador salvadoreño | @LuisOmarTapia

Trayectoria en la Liga MX

'El Chelona' Rodríguez dejó huella en el futbol mexicano al vestir las camisetas de Club León y Atlas, dos equipos donde mostró su talento y liderazgo en la defensa.

Tras confirmarse su muerte, el Club León le dedicó un mensaje en redes sociales: "Club León lamenta el sensible fallecimiento de Jaime ‘Chelona’ Rodríguez, exjugador de nuestro equipo y referente del futbol salvadoreño. Nos unimos a la pena que embarga a toda su familia, amigos y excompañeros", escribió la institución esmeralda.

Chelona en Atlas | @PARADERO1916

Legado en la Selección de El Salvador

Rodríguez fue parte fundamental de la Selección Nacional de El Salvador que disputó la Copa del Mundo de España 1982, torneo donde compartió vestidor con el mítico Jorge Alberto 'Mágico' González. Su liderazgo en la zaga lo convirtió en un símbolo del futbol salvadoreño.

Jaime ‘Chelona’ Rodríguez: Ídolo y referente

El exdefensor es recordado no solo por su calidad dentro del terreno de juego, sino también por ser parte de una de las generaciones más emblemáticas del futbol salvadoreño.