Champions League: ¿Quién es el favorito para ganar de acuerdo con Caliente?

La UEFA Champions League está cerca de comenzar, la fase de liga de la temporada 2025-2026 arranca este martes 16 de septiembre y las casas de apuestas ya tienen a los equipos que son favoritos para poder llevarse esta edición de la competición de clubes más importante de Europa.

De acuerdo con Caliente MX, el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Liverpool son los tres equipos que tienen más posibilidades de ganar la Champions, estas escuadras tienen un momio de +600.

El FC Barcelona es favorito para ganar la Champions | AP

Con +700, el Arsenal es el siguiente en la lista para ganar "La Orejona", el Real Madrid es quinto con +800 y con +900 el Chelsea y el Manchester City completan a los mejores siete rankeados.

Los tres que completan el top ten, que pagan arriba de 1000, son el Bayern Munich (+1200), el Inter de Milán (+2500) y el Tottenham Hotspur (+2500)

Real Madrid es candidato también | AP

Los cinco equipos menos favoritos para ganar la Champions League son: Union St Gilloise (+50000), Pafos FC (+50000), el Slavia Praga (+100000), Kairat Almaty (+100000) y el Qarabağ FK (+100000).

El PSV Eindhoven vs Union St. Gilloise y el Athletic Club de Bilbao vs Arsenal son los partidos que abren la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League

PSG también es favorito para ser bicampeón | AP