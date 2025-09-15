Juventus vs Borussia Dortmund: ¿Cuándo y dónde ver el duelo de J1 en UEFA Champions League?

Arranca la segunda temporada de la UEFA Champions League bajo el formato de Fase de Liga después de haber dejado atrás la competencia de Fase de Grupos. Todos los equipos tendrán ocho rivales diferentes con cuatro localías y cuatro visitas; el primer encuentro como local de Juventus, será ante el subcampeón de la temporada 2023-2024, Borussia Dortmund.

Igor Tudor comenzará su camino en Champions con la Juve | AP

¿Cómo llegan los equipos a su debut en Champions League?

Juventus es uno de los líderes de la Serie A junto con Napoli; ambos cuentan con nueve puntos después de haber conseguido victoria en los tres compromisos que han disputado. La más reciente de las victorias se dio en el partido ante Inter de Milán en la Jornada 3 del Calcio, cuando vencieron 4-3 a los nerazzurros en un duelo de absoluta locura.

La 'Vecchia Signora' tiene dos 'Orejonas' en su historia, una conseguida en la temporada 1984-1985 y la otra en la 1995-1996, año desde el cual no ha podido conseguir ninguna más. Su última final jugada fue en la 2016-2017, cuando perdió en contra de aquel histórico Real Madrid que consiguió un tricampeonato.

Képhren Thuram anotó en la última victoria de la Juve | AP

Borussia Dortmund por su parte también llega como segundo lugar de la tabla de su liga; no obstante, los dirigidos por Niko Kovac no han podido conseguir todos los puntos disponibles, pues solamente tienen siete de nueve. Su encuentro más reciente fue la victoria 0-2 en contra de Heidenheim en la tercera fecha de la Bundesliga.

El equipo alemán también tiene una Champions en su palmarés, casualmente la consiguió en la temporada 1996-1997 en la Final jugada frente a su rival de este fecha, Juventus. Dortmund ganó aquel partido con un marcador de 3-1 en el Olympiastadion de Múnich.

Guirassy también anotó en el último duelo de liga | AP

¿Dónde ver el inicio de la Champions?