Champions League 2025: ¿Qué equipos históricos no disputarán el torneo?

La Champions League 2025-26, el torneo de clubes más prestigioso de Europa, arranca esta semana con su fase liguera. Ahora, 36 participantes sueñan con levantar el trofeo el próximo 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest. Sin embargo, la máxima fiesta del futbol europeo tendrá grandes ausencias de equipos históricos que no lograron clasificarse a esta edición.

Entre los participantes están el campeón defensor, Paris Saint-Germain, así como los siempre candidatos, Real Madrid y Barcelona, así como los grandes de Europa, Liverpool, Inter Milán, Juventus, Bayern Munich, Ajax, entre otros equipos destacados.

Arranca una nueva temporada | X

Los equipos ausentes

El Milan, segundo club más laureado en Champions con siete títulos, no participará en competiciones europeas esta temporada. El conjunto rossonero, actual equipo del mexicano Santiago Giménez, finalizó en la octava posición de la Serie A, quedándose fuera de toda clasificación continental.

Otro histórico italiano que no estará en la Champions 2025-26 es la Roma. La “Loba” no consiguió boleto al máximo torneo de clubes, aunque sí disputará la Europa League, donde intentará ser protagonista.

Quedaron fuera del torneo | AP

En Inglaterra, el Manchester United es uno de los grandes ausentes. Campeón de Europa en 1968, 1999 y 2008, los Red Devils vivieron una de sus peores campañas en la Premier League, terminando en el puesto 15to, lo que les dejó fuera de toda competencia continental y aunque estuvieron cerca de conseguir su boleto al ganar la Europa League, terminaron perdiendo la Final.

En Portugal, el Porto, dos veces campeón de la Champions (1987 y 2004), tampoco logró el boleto. El conjunto lusitano no terminó en el Top 2 de su liga local y, por lo tanto, quedó marginado del torneo.

Suman dos años sin jugar el torneo | AP

La Champions League 2025-26 arranca con ilusiones renovadas, pero sin la presencia de varios clubes emblemáticos. Milan, Roma, Manchester United y Porto no estarán en la lucha, lo que abre la puerta para que nuevos protagonistas busquen hacer historia en la competición más importante del fútbol europeo.