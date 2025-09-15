Champions League 2025: ¿Qué mexicanos disputarán la Jornada 1 del torneo?

Arranca la primera jornada del mejor torneo a nivel de clubes del mundo. La UEFA Champions League oficialmente está de regreso con su nuevo formato. Ante esto, 36 equipos se enfrentarán en la primera Jornada del formato liguero, en la cual habrá la participación de tres mexicanos.

Varios futbolistas aztecas se quedaron con las ganas de disputar el torneo europeo al no superar la clasificación. Ante esto, sólo dos futbolistas participarán en el certamen. Rodrigo Huescas con el Copenhague y Alex Padilla con el Athletic Bilbao le darán representación a México.

Los mexicanos en el torneo

El primer mexicano en entrar en acción será el portero Alex Padilla. El exfutbolista de Pumas se medirá ante Arsenal este martes en punto de las 10:45 horas del centro de México, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Aunque todo parece indicar que el joven arquero se quedará en la banca, existe la posibilidad de que, en caso de una lesión de Unai Simón, pueda ver acción.

Por su parte, el canterano de Cruz Azul Rodrigo Huescas, tendrá que esperar otros dos días para ver minutos ya que el Copenhague recibirá al Bayer Leverkusen hasta el jueves. El lateral derecho, quien ya es titular indiscutible, apunta a debutar en el torneo con el equipo danés.

Mexicano en el banquillo

Además de los dos futbolistas, México también tendrá representación en la dirección de un equipo. Carlos Aviña, director deportivo de Mónaco estará al pendiente de lo que pueda hacer su equipo durante la primera jornada en la cual, visitarán al Brujas el jueves.

