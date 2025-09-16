Luis Enrique implementa nueva táctica, inspirada en el rugby, para dirigir al PSG

En la reciente victoria 2‑0 del París Saint‑Germain ante el Lens en la Ligue 1, el entrenador Luis Enrique introdujo una innovación táctica: seguir la primera parte del partido desde la tribuna de prensa, emulando una estrategia común en el rugby.

Luis Enrique l AP

Durante la conferencia posterior al partido, el técnico asturiano explicó que hace “tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente”.

Añadió que quiso observar la primera mitad desde esa ubicación porque le permitía “controlarlo todo”, tener una visión global del funcionamiento del equipo, tanto ofensiva como defensivamente.

París Saint-Geramain l AP

Visión al futuro

Luis Enrique calificó la medida como “magnífica y diferente”: gracias a ella, sostuvo, puede reflexionar mejor en el descanso sobre quién estuvo bien o mal sobre el césped. Asimismo, indicó que esta táctica puede ser una opción a contemplar en futuros partidos.

El experimento llegó poco después de que el entrenador sufriera una caída en bicicleta que le ocasionó la fractura de la clavícula, lesión que lo obligaba a llevar el brazo en cabestrillo. Sin embargo, esto no le impidió imponer este cambio táctico durante el encuentro.

Debut en Champions

París Saint-Germain inicia su camino en la UEFA Champions League para la defensa de su corona. Los dirigidos por Luis Enrique no podrán contar para su primer partido, ante Atalanta, Dembélé y Doué ambos por lesión durante la Fecha FIFA con Francia.

PSG l AP