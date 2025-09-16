¡Alerta! Lamine Yamal se ausenta de los entrenamientos del Barca y es duda para el duelo ante Newcastle

Lamine Yamal apunta a perderse el inicio de la nueva temporada de Champions League con el FC Barcelona. De manera reciente, ya se había perdido el encuentro de Jornada 4 de LaLiga en contra de Valencia, mismo que los culés ganaron con goleada de 6-0; ahora, la lesión del atacante español podría dejarlo fuera también del encuentro europeo.

Lamine se lesionó en la Fecha FIFA con España | AP

¿Sin su mejor pieza a Inglaterra?

Yamal no ha entrenado este martes con el Barcelona y los planes de dejarlo fuera de la convocatoria para enfrentar a Newcastle comienzan a ser una realidad, pues su lesión en la ingle, sufrida en la Fecha FIFA con la Selección de España, ha comenzado a agravarse, razón suficiente para quedar fuera del juego.

A pesar de no haber entrenado al parejo de sus compañeros, Lamine sí acudió a las instalaciones blaugranas, pero lo hizo para tener un trabajo individual con la intención de regresar a la actividad lo más pronto posible. Por parte del entrenador alemán Hansi Flick, se limitó a criticar la gestión de los españoles, pidiendo que se cuide de mejor manera el tema de las lesiones.

Flick ha recriminado a España por la lesión de su jugador | IG: @lamineyamal

La lesión no es reciente

El estratega de Barcelona, también ha dado a entender que la lesión de Lamine Yamal no es algo reciente, pues no ha podido entrenar con él y tampoco lo hizo con el seleccionado nacional, situación que se complementa con la dosis de analgésicos que recibió para poder disputar los partidos de Eliminatoria Mundialista ante Bulgaria y Turquía.

La baja de Lamine se suma a la de Gavi, quien cuenta con una lesión en el menisco de una de sus rodillas, mientras que Alejandro Balde se sigue recuperando de un problema en el tendón de la corva. Quien sí regresa a la convocatoria es el neerlandés Frenkie De Jong, quien apunta a hacer el viaje con el resto de sus compañeros convocados.

Lamine puede quedar fuera del duelo de Champions | AP