Real Madrid vs Olympique de Marsella EN VIVO UEFA Champions League Jornada 1

La Champions League 2025-26 levanta el telón con un enfrentamiento cargado de historia y expectativas: Real Madrid contra Olympique de Marsella. En el renovado Santiago Bernabéu, los merengues buscan iniciar con paso firme una temporada en la que, bajo el mando de Xabi Alonso, aspiran a devolverle a la afición la sensación de dominio absoluto en el torneo más prestigioso de clubes. El rival no es sencillo: los franceses llegan con hambre tras su regreso a la élite continental.

El cuadro blanco tiene cuentas pendientes en Europa. Su eliminación en Cuartos de Final la campaña pasada dejó un sabor amargo, impropio del club más laureado de la competencia. Sin embargo, con la figura de Alonso en el banquillo y una plantilla rejuvenecida, el equipo ha arrancado con convicción en LaLiga, incluyendo un reciente triunfo 2-1 frente a la Real Sociedad que refuerza su confianza. Todo apunta a que la Champions será el escenario ideal para medir el verdadero alcance del nuevo proyecto madridista.

Marsella, por su parte, regresa a la competición tras un año de ausencia. El subcampeonato en la Ligue 1 les devolvió la oportunidad de competir en Europa, y ahora afrontan un debut de máxima exigencia frente a un coloso histórico. Aunque el balance previo no los favorece —cuatro derrotas en igual número de partidos ante los merengues—, los franceses buscan dar la sorpresa y romper una racha que hasta ahora ha sido unilateral.

El duelo se disputa en un Bernabéu que promete un lleno absoluto, con más de 80 mil aficionados alentando desde las gradas. Para los de Madrid será el comienzo de un camino que apunta a la gloria, mientras que para los de Marsella será la oportunidad de demostrar que pueden competir contra los gigantes. Todo listo para que el balón ruede en un arranque electrizante de la fase de liga.