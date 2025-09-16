¡Campanada! Union Saint-Gilloise debuta en Champions League con inesperada victoria ante PSV

Noche mágica de Champions League, noche de sorpresa en Países Bajos. El torneo más importante a nivel de clubes regresó a la actividad y en la primera jornada de la Temporada 2025-26 ya se dio una sorpresa, con la inesperada victoria de Union Saint-Gilloise en su visita a PSV.

El conjunto belga esperó 90 años para celebrar nuevamente un título de liga y coronarse en la Jupiler Pro League el año pasado, por primera vez disputará la Fase de Liga del torneo de la UEFA. Y su debut fue de ensueño, con una contundente victoria 1-3 como visitante en el Philips Stadion, lo que le permite ilusionarse con llegar a playoffs.

PSV no pudo en casa contra el equipo belga | AP

De 'Cenicienta' belga, a sorpresa europea

Después de quedar eliminado en la Tercera Ronda de la Fase Eliminatoria de Champions en las Temporadas 2022-23 y 2024-25, el Saint-Gilloise clasificó directo a la Fase de Liga este año y desde la primera jornada mandó un mensaje claro: No fue casualidad. Nueve minutos necesitaron los pupilos por Sébastien Pocognoli para abrir el marcador y tras ello no soltaron el control del juego.

Promise David fue el encargado de hacer el primer gol de la temporada en Champions, con un potente cobro desde los once pasos. Y como su nombre lo indica, fue la promesa de una victoria para el conjunto belga, que tomó fuerza con la ventaja tempranera y poco antes del descanso encontró el 0-2 que le dio calma.

David hizo el primer tanto de Sait-Gilloise en Champions League | AP

Tras una recuperación en medio campo, Anouar Ait El Hadj superó en velocidad a Jerdy Schouten y fuera del área se quitó a Armando Obispo, para definir con un disparo raso solo ante Matěj Kovář al 39'. Fue el clavo que selló el ataúd de los Granjeros, que en la segunda mitad no tuvieron respuesta.

Saint-Gilloise, por su parte, cuidó la ventaja hasta que al 81' sentenció el 0-3 en un tiro de esquina por medio de Kevin Mac Allister. Aunque el equipo neerlandés descontó al 90' por medio Ruben van Bommel, no fue suficiente para evitar el descalabro en casa.

¿Qué sigue para PSV y Saint-Gilloise?

En la Jornada 2, el club belga regresará a casa para su debut europeo en el Lotto Park, ante Newcastle el miércoles 1° de octubre a las 10:45 horas (tiempo del centro de México). Mientras que PSV tendrá una complicada visita a Bayer Leverkusen, el mismo día pero en el horario de las 13:00 horas.

Anouar Ait El Hadj hizo el 0-2 con un golazo | AP