¡Problemas en Madrid! Ultras del Olympique de Marsella obligan a poner la seguridad al máximo

Ha comenzado la Fase de Liga de la UEFA Champions League, desafortunadamente ha traido consigo algunos problemas, no necesariamente dentro de los duelos programados, pero sí en la previa de los mismos. Específicamente y de manera desafortunada, los problemas han venido con los ultras de Marsella a tan solo minutos de enfrentarse al Real Madrid.

Carreras enfrentando a Pavard en el partido | AP

Máxima seguridad

Con motivo del duelo de la Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions League, Olympique de Marsella visita el Santiago Bernabéu para tratar de sacar el primer resultado favorable en su temporada europea; sin embargo, sus aficionados han dado la primera nota roja sin siquiera haber comenzado el encuentro, pues desafortunadamente todo ha comenzado a 'salirse de las manos' alrededor del estadio.

En el camino de los fanáticos al campo del Real Madrid, pudieron captarse desafortunadas imágenes de una batalla campal entre aficionados de ambos equipos participantes del duelo, además de algunos otros que trataban de ingresar ya sea de manera ilegal o antes de tiempo al inmueble, causando a las autoridades madrileñas aumentar la seguridad de manera inmediata.

Primera jornada, fuerte protocolo

La seguridad del estadio de los merengues ha aumentado de manera categórica su seguridad para evitar algún problema extra. Con el partido ya en desarrollo, será importante que durante y después de ello no se complique aún más la situación, pues algunos ultras ya ingresaron al inmueble para poder presenciar el juego.

A pesar de recibir, este no es el escenario más pesado que tiene el Madrid en el calendario, pues en los siguientes partidos de Champions aún le falta visitar a Olympiacos, a Liverpool y recibir a Juventus, como algunos ejemplos de las fanaticadas con las que tendrán que lidiar.

Primera alineación del Real Madrid en la nueva temporada de Champions | AP