“Vinicius está insatisfecho con Xabi Alonso” :Periodista desde España revela momento del brasileño

Vinicius no se encuentra en su mejor versión con el Real Madrid, el brasileño no se siente cómodo con la llegada de Xabi Alonso y eso se reflejó en el último compromiso, en LaLiga, ante la Real Sociedad de San Sebastián.

De acuerdo con el periodista español Marcos Benito, el sudamericano está insatisfecho con el DT debido a las condiciones que se presentaron durante el juego en Anoeta y que tuvo que hacer labores defensivas, por la expulsión de Huijsen, y lo terminó sacando antes de concluir el encuentro.

“Insatisfecho, está ahora mismo insatisfecho porque cree que ese esfuerzo que hizo en el partido (ante Real Sociedad) no se vio recompensado dejándolo hasta el final”, dijo el periodista durante programa de ‘El Chiringuito’.

Vinicius tuvo que defender más que atacar debido a la expulsión del zaguero Huijsen y terminó con números negativos, y es que terminó fallando el 28% de los pases, además de que estuvo lejos de las acciones de peligro sin centros o pases largos certeros.

Más allá de su producción tampoco pudo tirar a puerta y apenas completó tres de los siete regates que realizó perdiendo 13 esféricos ante una recepción lograda.

A la banca en Champions

Cabe mencionar que tras el juego en San Sebastián Vinicius inició en la banca en el debut del Real Madrid ante el Marsella, juego disputado en el Santiago Bernabéu, Xabi Alonso optó por iniciar con Rodrygo como desequilibrante.



