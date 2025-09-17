Real Madrid: Trent Alexander-Arnold estará fuera 6-8 semanas tras lesión en Champions League

El lateral inglés, Trent Alexander-Arnold sufrió una lesión en el debut del Real Madrid en Champions League ante el Marsella. Apenas a los cinco minutos, el defensor tuvo que salir de cambio para darle entrada a Dani Carvajal.

¿Cuánto tiempo estará fuera Trent Alexander-Arnold?

Real Madrid confirmó en el parte médico que Trent Alexander-Arnold sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, y su recuperación será de acuerdo a la evolución que presente en las próximas semanas.

De acuerdo a reportes desde medios españoles, el exjugador del Liverpool estará fuera de la actividad de 6 a 8 semanas, por lo que Real Madrid no podrá contar con su reciente fichaje en algunos partidos clave que están en puerta.

Partidos que se podría perder Trent Alexander-Arnold con Real Madrid

Bajo la estimación de su tiempo de recuperación, Alexander-Arnold no estará disponible para el duelo ante Atlético de Madrid, Juventus, El Clásico ante Barcelona y la visita a Anfield frente a Liverpool, el exequipo del lateral inglés.

Trent llegó al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano, procedente de los Reds. El movimiento tuvo un poco de controversia, pues llegó de manera libre al no renovar su contrato con el Liverpool. Sin embargo, el conjunto Blanco pagó 10 millones de euros para que se incorporara al Mundial de Clubes.

