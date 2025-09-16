Promise David se convierte en el primer jugador de Concacaf en anotar en una inauguración de Champions

Las sorpresas no se ausentaron en la primera jornada de esta nueva edición de la Champions League, una de las primeras fue la victoria como visitante del Union Saint-Gilloise al PSV Eindhoven en el Philips Stadion para sellar sus tres unidades.

Sin embargo, en este partido que junto al duelo entre Athletic Club y arsenal que abrieron el telón, se suscitó otra estadística que entra a la historia de la máxima competición a nivel clubes en Europa, se trata del primer gol en esta edición realizada por Promise David.

Promise David l AP

El canadiense hizo el primer tanto en esta campaña 2025-26 y entró en los libros de historia al confirmarse como el primer jugador de Concacaf que hace esta gesta, ninguno otro de esa confederación lo había hecho desde 1992 hasta la fecha, de acuerdo a MisterChip

Promise David abrió la cuenta en Philips Stadion apenas a los 9 minutos de juego desde la vía del tiro penal para adelantar al Union Saint-Gilloise que terminó goleando 3-1.

Gol de penal l AP

Tercer equipo de Bélgica

El conjunto belga se convierte en el tercer club de Bélgica que abre la cuenta anotadora de la temporada en la Champions League; los dos anteriores fueron Brujas en 1992 y Anderlecht en 2001. Sin embargo, ninguno de los equipos que abren la cuenta sale campeón dentro de la historia de este torneo.

¿Quién abrió la cuota la pasada temporada?

Cabe mencionar, que en la pasada temporada, primera campaña con formato de Fase de Liga, fue Kenan Yildiz de la Juventus anotando al minuto 21 ante también el PSV Eindhoven.



Inició la Champions l AP