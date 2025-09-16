Don Omar celebra el Día de la Independencia: “Soy un hijo más de México"

El 15 de septiembre de 2025, Don Omar conmemoró el Día de la Independencia de México con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Acompañado de una fotografía frente a la bandera mexicana y un video especial, el cantante expresó:

“México me enamoró y soy un orgulloso mexicano. Hoy soy más un hijo más de México y esa es una de mis nuevas vivencias. me lo vivo, me lo disfruto.”

En el video, Don Omar destacó la calidez del pueblo mexicano y cómo, a lo largo de los años, ha sido adoptado como uno de los suyos. Recordó que en sus conciertos, el público le ha coreado: “¡Don Omar, hermano, ya eres mexicano!”, lo que le ha llenado de orgullo y gratitud.

Un vínculo más allá de la música

Don Omar ha mantenido una relación cercana con México a lo largo de su carrera. En sus presentaciones, ha resaltado la conexión especial con su público mexicano, considerándolos no solo como fans, sino como parte de su familia.

Además, el cantante recordó su participación en el Coca Cola Flow Fest 2025, para el 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, reafirmando su compromiso y cariño por el país. Las expectativas que ha generado su presentación son altas, pues Don Omar, es uno de los representantes más fuertes del género urbano.

