VIDEO: Alcalde de Escárcega confunde a Josefa Ortiz de Domínguez con Jorge Ortiz de Pinedo en el Grito 2025

El Grito de Independencia 2025 en Escárcega, Campeche, dejó un momento que rápidamente se volvió viral. Durante la tradicional ceremonia del 15 de septiembre, el alcalde Juan Carlos Hernández Rath cometió un error al rendir homenaje a la heroína Josefa Ortiz de Domínguez, mencionando “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”, confundiendo su apellido con el del reconocido comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

Hernández Rath subió al balcón del palacio municipal para entonar el clásico Grito de Independencia/Captura de pantalla

El momento que se viralizó

La noche del 15 de septiembre, Hernández Rath subió al balcón del palacio municipal para entonar el clásico Grito de Independencia y tocar la campana.

En el video que circula en redes sociales se le escucha decir:

“¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! (…) ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”

Los asistentes aplaudieron y replicaron el “¡Viva!”, mientras el desliz quedó registrado y se volvió tendencia en plataformas digitales.

No es la primera vez que algún funcionario comete este error. La confusión surge por la similitud de los apellidos y porque en el imaginario colectivo contemporáneo el nombre del actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo está más presente, gracias a su trayectoria en televisión con programas como Una Familia de Diez.

“Escárcega”:

Porque su alcalde se equivocó en el Grito y dijo ‘Josefa Ortiz de Pinedo’ pic.twitter.com/AxL3Y3M07A — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 16, 2025

Josefa Ortiz de Domínguez: una heroína de la Independencia

Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como La Corregidora, tuvo un papel decisivo en la Conspiración de Querétaro, que adelantó el inicio de la lucha por la independencia en 1810. Su hogar en Querétaro sirvió como centro de tertulias políticas donde los insurgentes difundían ideas de libertad.

Tras descubrir que el movimiento había sido traicionado, ella contactó a Ignacio Pérez para alertar a los líderes insurgentes, lo que aceleró el inicio de la lucha independentista. Pasó años encarcelada bajo acusaciones de sedición, pero su legado permanece vivo como símbolo de patriotismo, igualdad de género y compromiso ciudadano.