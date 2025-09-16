Ángela Aguilar es recibida con gritos de “¡Cazzu!” durante concierto en Guadalajara

La familia Aguilar pasó un incómodo momento durante su presentación en un concierto gratuito en Guadalajara, Jalisco, con motivo del 15 de septiembre, ya que el público los recibió —en especial a Ángela Aguilar— al grito de “¡Cazzu, Cazzu!”, en referencia a la rapera argentina y expareja de su esposo, Christian Nodal.

Público en Guadalajara estaba inconforme con el concierto de los Aguilar/X

Jalisco ya había rechazado su presencia

Días previos al evento, el público jalisciense ya había expresado su rechazo a la presentación de Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, en la Plaza de la Liberación, como parte de los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México.

Fue tal el rechazo que, mediante la plataforma Change.org, más de 213 mil personas firmaron una petición para que se cancelara el concierto de los Aguilar.

Gritos, abucheos y nombre de Cazzu en el aire

Al no lograr cancelar el show, los asistentes al concierto hicieron sentir su desaprobación, gritando en reiteradas ocasiones el nombre de Cazzu, la cantante argentina con la que Christian Nodal sostenía una relación, e incluso tiene una hija, previo a casarse con Ángela Aguilar, la menor de la dinastía.

Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar cantaron en Guadalajara durante la noche del 15 de septiembre/X

Además de los gritos, un sector del público abucheaba a Ángela cada que terminaba de interpretar una canción, haciendo evidente el rechazo que gran parte de los asistentes expresó hacia la cantante.

Pero si a mí me dijeron que a la pelona Angela Aguilar la amaban en México jajajajauauajajajajaajajajajajajjajjjajajajajajjaaj



Con #Cazzu no pic.twitter.com/LnBLyQrBoI — ✨ (@Cerotibiesa) September 16, 2025

La familia Aguilar presume éxito, pese a la polémica

Hasta el momento, la hija de Pepe Aguilar no se ha pronunciado sobre esta nueva polémica.

Las publicaciones que han compartido ella y su familia en redes sociales han sido únicamente para presumir su concierto en Guadalajara, el cual calificaron como un éxito.