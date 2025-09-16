Así planean evitar más inundaciones en CDMX y aprovechar el agua de lluvias

Las intensas lluvias de las últimas semanas en la Ciudad de México han evidenciado la vulnerabilidad del sistema de drenaje actual. Para enfrentar el problema de inundaciones y aprovechar mejor el recurso hídrico, especialistas han propuesto la creación de la primera red pluvial en la CDMX, una infraestructura que permitiría almacenar, tratar y reutilizar el agua de lluvia.

Las lluvias recientes han causado inundaciones severas en diversos puntos de la Ciudad de México, afectando casas y vehículos/iStock

¿Cuál es el problema del drenaje actual?

Actualmente, el sistema pluvial de la capital está fusionado con el drenaje sanitario, lo que provoca que el agua de lluvia no pueda aprovecharse y, en temporada de tormentas, el desagüe se vea rebasado. A esto se suma la acumulación de basura en las coladeras y tuberías, lo que intensifica las inundaciones en zonas vulnerables.

Elementos de la Policía Metropolitana de la SSC destapan coladeras y retiran basura en la calzada Ignacio Zaragoza/SSC CDMX

¿En qué consiste la propuesta?

La iniciativa contempla varios ejes principales:

Separar el drenaje sanitario del pluvial , para que el agua de lluvia tenga su propia red de conducción.

Construcción de lagunas artificiales que funcionen como depósitos para almacenar agua tratada o pluvial.

Desentubamiento de ríos , como el Río La Piedad , que conecta con los ríos Becerra y Tacubaya, a fin de mejorar el desfogue en temporada de lluvias.

Transformación de la Laguna Mayor y El Salado en vasos receptores de aguas tratadas, con capacidad de más de un millón de metros cúbicos.

La temporada de lluvias en la CDMX se prevé hasta el 30 de noviembre/X

Temporada de lluvias 2025 en la capital

La temporada de lluvias en la CDMX 2025 se prevé más extensa de lo habitual y con término estimado hasta el 30 de noviembre, debido a fenómenos climáticos como ciclones tropicales. No obstante, especialistas advierten que podrían presentarse precipitaciones intensas incluso después de esa fecha.