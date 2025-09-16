OFICIAL: Costa Rica toma decisión sobre la continuidad de Miguel Herrera

Luego de los empates de la Selección de Costa Rica frente a Nicaragua y Haití en las Eliminatorias rumbo al Mundial, las dudas sobre la continuidad de Miguel “Piojo” Herrera comenzaron a crecer. Sin embargo, tras una reunión de emergencia en la Federación Costarricense de Futbol (FCRF), el presidente Osael Maroto despejó cualquier rumor y confirmó la permanencia del estratega mexicano.

Miguel Herrera se mantiene como DT de Costa Rica | MEXSPORT

“La continuidad de Miguel nunca estuvo en duda. Eso fue un tema de los medios que empezaron a especular, pero siempre ha estado firme en la mesa”, declaró Maroto al finalizar el encuentro con el Comité Ejecutivo.

El dirigente aseguró que la confianza hacia el cuerpo técnico es absoluta:

“El apoyo hacia el cuerpo técnico es completo de todo el Comité Ejecutivo en pleno”.

Osael Maroto, presidente de la FCRF | FCRF

Según Maroto, la decisión se tomó tras analizar el informe presentado por Herrera, el cual se centró en aspectos deportivos:

“El informe pasó por la parte técnica, de cómo vio los juegos, qué esperaba de ellos. Fue más deportivo que otra cosa”.

¿Qué sigue para Piojo Herrera y Costa Rica?

En la próxima Fecha FIFA de octubre, Costa Rica visitará a Honduras y recibirá en casa nuevamente a Nicaragua. Ambos compromisos son decisivos para las aspiraciones mundialistas los ticos. La presión será máxima, ya que no lograr victorias en esta doble jornada pondría en riesgo el boleto al Mundial y, de paso, la continuidad de Miguel Herrera.

Herrera busca llevar a Costa Rica al Mundial | IMAGO7