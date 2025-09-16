OFICIAL: Costa Rica toma decisión sobre la continuidad de Miguel Herrera

Piojo Herrera mantiene su puesto como DT de Costa Rica y se 'jugará la vida' en la Fecha FIFA de octubre

OFICIAL: Costa Rica toma decisión sobre la continuidad de Miguel Herrera
Miguel 'Piojo' Herrera, DT de Costa Rica | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
16 de Septiembre de 2025

Luego de los empates de la Selección de Costa Rica frente a Nicaragua y Haití en las Eliminatorias rumbo al Mundial, las dudas sobre la continuidad de Miguel “Piojo” Herrera comenzaron a crecer. Sin embargo, tras una reunión de emergencia en la Federación Costarricense de Futbol (FCRF), el presidente Osael Maroto despejó cualquier rumor y confirmó la permanencia del estratega mexicano.

Miguel Herrera se mantiene como DT de Costa Rica | MEXSPORT

“La continuidad de Miguel nunca estuvo en duda. Eso fue un tema de los medios que empezaron a especular, pero siempre ha estado firme en la mesa”, declaró Maroto al finalizar el encuentro con el Comité Ejecutivo.

El dirigente aseguró que la confianza hacia el cuerpo técnico es absoluta:

“El apoyo hacia el cuerpo técnico es completo de todo el Comité Ejecutivo en pleno”.

Osael Maroto, presidente de la FCRF | FCRF

Según Maroto, la decisión se tomó tras analizar el informe presentado por Herrera, el cual se centró en aspectos deportivos:

“El informe pasó por la parte técnica, de cómo vio los juegos, qué esperaba de ellos. Fue más deportivo que otra cosa”.

¿Qué sigue para Piojo Herrera y Costa Rica?

En la próxima Fecha FIFA de octubre, Costa Rica visitará a Honduras y recibirá en casa nuevamente a Nicaragua. Ambos compromisos son decisivos para las aspiraciones mundialistas los ticos. La presión será máxima, ya que no lograr victorias en esta doble jornada pondría en riesgo el boleto al Mundial y, de paso, la continuidad de Miguel Herrera.

Herrera busca llevar a Costa Rica al Mundial | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Obed Vargas marca pero no puede evitar la derrota ante el Inter Miami de Lionel Messi

Internacionales | 16/09/2025

Obed Vargas marca pero no puede evitar la derrota ante el Inter Miami de Lionel Messi
Leyenda del Real Madrid al borde del llanto confiesa amenaza de secuestro a su hija

Futbol Internacional | 16/09/2025

Leyenda del Real Madrid al borde del llanto confiesa amenaza de secuestro a su hija
Lisandro Magallán, ex de Pumas, comete grave error y deja en ridículo a su DT

Internacionales | 16/09/2025

Lisandro Magallán, ex de Pumas, comete grave error y deja en 'ridículo' a su DT
Te recomendamos
Obed Vargas marca pero no puede evitar la derrota ante el Inter Miami de Lionel Messi
Mexicanos en el extranjero
Futbol
Concacaf
Copa del Mundo

LO ÚLTIMO

 