Lisandro Magallán, ex de Pumas, comete grave error y deja en 'ridículo' a su DT

El defensa argentino Lisandro Magallán, excapitán de los Pumas de la UNAM, vivió una noche para el olvido en el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025, donde defendió los colores de Vélez Sarsfield frente a Racing Club.

Tras su salida de la Liga MX este verano, Magallán regresó a su país para reforzar al Fortín. Con una amplia trayectoria y experiencia internacional, el zaguero no tardó en consolidarse como titular indiscutible y hasta hace unas semanas portaba el gafete de capitán.

Ya es capitán de Vélez | X

Magallán, expulsado antes del descanso

Sin embargo, en el compromiso de este martes, el defensor protagonizó un verdadero desastre en la cancha. En apenas diez minutos, Magallán pasó de ser pilar de la defensa a convertirse en el villano del partido.

Al minuto 34 recibió su primera amonestación tras una fuerte discusión con el delantero rival Adrián “Maravilla” Martínez. Lejos de serenarse, al 43’ protagonizó una dura acción al rechazar con fuerza desmedida un balón y chocar contra un adversario, lo que le valió la segunda amarilla y la expulsión.

Vélez no pudo sobreponerse a la desventaja y terminó cayendo ante Racing, complicando sus aspiraciones en la serie.

Contrarrestó los elogios del DT | X

Los elogios de su DT que quedaron en evidencia

Lo más llamativo del episodio es que días antes, su técnico Guillermo Barros Schelotto había elogiado públicamente a su central de confianza, “Intelectualmente nadie supera a Magallán”, afirmó el Barros.

Con lo ocurrido, los elogios quedaron en entredicho, pues el ex de Pumas dejó a su equipo con un hombre menos en el partido más importante de la temporada.