Racing vence a Vélez en Copa Libertadores y toman ventaja en la serie

La Academia se ha llevado el primer capítulo de la Eliminatoria en campo de Vélez

'Maravilla' Martínez fue el autor del único gol del juego
Marcos Olvera García
16 de Septiembre de 2025

Con solitario gol de 'Maravilla' Martínez, Racing se adelanta en la serie en búsqueda de un lugar en las Semifinales de la Copa Libertadores.

Este miércoles, después de dos semanas, de espera, la Copa Libertadores volvió con el encuentro de Ida de los Cuartos de Final entre Vélez Sarsfield y Racing de Avellaneda, donde el cuadro visitante sacó una buena renta del José Amalfitani.

Todo se decidirá en la Vuelta el próximo 23 de septiembre | X: @Libertadores

Un juego de expulsiones

El primer tiempo, ríspido y complicado, se terminó sin goles aunque sí hubo un expulsado, Lisandro Magallán dejó a Vélez con uno menos al minuto 43 del encuentro.

Ya con uno menos, Racing aventó a la caballería pesada e hizo ingresar a Duvan Vergara, a Matías Zaracho entre otros, jugar con uno más dio resultados a los 53 del partido Adrián 'Maravilla' Martínez marcó el primero y único gol del encuentro.

El VAR dictaminó el destino de Vélez

Vélez puso el empate apenas 10 minutos después del primer gol de Racing, Aaron Quirós remató después de un tiro de esquina, aunque el VAR pidió revisar la jugada, el balón salió del terreno de juego y el gol fue invalidado.

Cerca del final, Nardoni se fue expulsado pero el VAR pidió que Wilton Sampaio revisara la jugada, echando para atrás la decisión de la expulsión.

El empate fue anulado por el VAR | X: @Libertadores

La Vuelta se jugará el próximo 23 de septiembre en el Cilindro.

