Liverpool vs Atlético de Madrid ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 1 de Champions League?

La Champions League ya está en marcha y este miércoles continúa la actividad de la Jornada 1 de la Fase Liguera con el partido de la jornada. Dos equipos que buscan estar peleando en las rondas finales del certamen se ven las caras para iniciar su participación. Liverpool recibe a Atlético de Madrid en Anfield.

Los campeones de Inglaterra y el equipo que clasificó primero en la pasada edición del torneo inicia su participación en busca de volver a pelear por el título europeo. El equipo llega a este partido tras un paso perfecto en la Premier League, con la llegada de jugadores como Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Alexander Isak, el equipo busca nuevamente clasificar directo a Octavos de Final.

Marchan con paso perfecto | AP

Los Colchoneros por su parte, han batallado en el arranque de temporada al sumar sólo una victoria en sus primeros cuatro partidos de Liga. Actualmente se encuentra lejos del liderato, pero suma tres partidos sin caer incluyendo un triunfo en su último partido. Ahora los dirigidos por Diego Simeone buscarán seguir con su buena racha ante los Reds.

Historial entre ambos

La historia entre estos dos equipos ha sido muy pareja. En Champions League se han visto las caras en seis ocasiones distintas sumando dos triunfos por bando y dos empates. Su partido más reciente se dio en la temporada 2021-22 con un triunfo de 2-0 para los Reds en Fase de Grupos.

Buscan arrancar con el pie derecho | AP

El partido ente ingleses y españoles se llevará a cabo este miércoles en Anfield en punto de las 13:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por Tubi. Este será uno de los seis partidos que se llevarán acabo este miércoles.

Liverpool vs Atlético de Madrid

Fecha: miércoles 17 septiembre 2025

Horario: 13:00 horas del centro de México

Estadio: Anfield

Transmisión: Tubi y Caliente TV

Inicia una nueva edición | X