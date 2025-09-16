Vélez Sarsfield vs Racing EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Ida

La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa más emocionante y el Estadio José Amalfitani es testigo de un choque vibrante entre Vélez Sarsfield y Racing Club en el partido de Ida de los Cuartos de Final, un duelo argentino que promete intensidad, táctica y, sobre todo, mucha pasión en las tribunas.

El Fortín llega con confianza renovada tras haberse coronado campeón de la Supercopa Argentina hace apenas diez días. Aunque empató sin goles frente a Huracán en su último compromiso del Clausura con un equipo alternativo, mostró solidez y rotación de plantilla de cara al cruce copero. En la serie anterior eliminó con autoridad a Fortaleza, con un global de 2-0, y ahora buscará aprovechar la localía. La buena noticia para los hinchas es que Tomás Marchiori está en condiciones de jugar, aunque Braian Romero sigue entre algodones.

Racing Club, por su parte, arriba motivado después de superar a Peñarol en Octavos con un apretado 3-2 global. La Academia también logró cortar una racha adversa en el Clausura con un triunfo clave 2-0 frente a San Lorenzo, que le devolvió confianza en un momento crucial. Sin embargo, el equipo de Avellaneda no podrá contar en esta ida con dos piezas importantes: Marcos Rojo y Bruno Zuculini, ambos suspendidos tras ser expulsados en la revancha contra el conjunto uruguayo.

Más allá de la paridad entre ambos equipos, el objetivo es claro: obtener una ventaja decisiva para encarar la vuelta en Avellaneda con mayor tranquilidad. La Libertadores vuelve a encenderse y el futbol argentino tendrá, una vez más, a dos de sus grandes protagonistas frente a frente.