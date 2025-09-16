FIFA ordena al Santos pagar 13 millones de reales a Pedro Caixinha

La FIFA determinó que el Santos FC deberá pagar alrededor de 13 millones de reales (2 millones de euros) al entrenador portugués Pedro Caixinha, despedido en abril de este año. La decisión también incluye indemnizaciones a parte de su cuerpo técnico, aunque el club brasileño podrá apelar ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), lo que mantiene el pago en suspenso por ahora.

La disputa legal entre Santos y Caixinha

El fallo de la FIFA obliga al Santos a cubrir la indemnización correspondiente al contrato de Caixinha y su equipo, quienes presentaron cinco demandas tras su despido. De estas, solo una, la presentada por el asistente José Guilherme Oliveira, fue desestimada. Los otros miembros del cuerpo técnico, Pedro Malta, José Prata y José Belman, obtuvieron victorias legales junto al entrenador.

Durante el proceso, el club consiguió reducir el monto inicial en 1,4 millones de reales, pero deberá asumir también un 5% en intereses y correcciones. Tras recibir la notificación, el Santos tiene diez días para solicitar aclaraciones sobre el fallo y, posteriormente, 21 días más para presentar un recurso ante el TAS, lo que puede extender el caso por más de dos meses.

Crisis interna en Santos tras la millonaria indemnización

La decisión de la FIFA generó un fuerte malestar dentro de la directiva del Santos. El presidente Marcelo Teixeira responsabilizó al exdirector ejecutivo Pedro Martins por haber firmado un contrato tan elevado con Caixinha, el cual ahora compromete las finanzas del club. La elevada cifra de la indemnización ha sido vista como una carga que refleja problemas de gestión en la institución.

Caixinha dirigió apenas 16 partidos con el Santos, logrando seis victorias, tres empates y siete derrotas antes de ser destituido; sin embargo, el técnico se negó desde el inicio a negociar un acuerdo amistoso y optó por llevar su caso a la FIFA, defendiendo con firmeza su derecho a cobrar la totalidad del contrato.

