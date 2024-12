Santos confirma a Pedro Caixinha, exentrenador de Cruz Azul, como su nuevo técnico

El 2025 será un año especial, con el regreso del emblemático equipo de Santos FC a la Primera División de Brasil. Y de cara a este nuevo desafío, la directiva se decantó por Pedro Caixinha como estratega.

"El entrenador ya está trabajando activamente en la implementación de la planificación del fútbol para 2025 y en la definición de la plantilla de deportistas para el próximo año", se lee en el comunicado del club.

Caixinha volverá a los banquillos después de dos meses | IMAGO 7

Caixinha, viejo conocido en la Liga MX por su experiencia con Santos Laguna (en dos etapas) y Cruz Azul, ya tiene experiencia previa en el futbol brasileño, donde dirigió a RB Bragantino.

Tras el final de su segunda etapa con los Laguneros, en febrero de 2022, el portugués se marchó a Argentina para dirigir a Talleres de Córdoba de marzo a septiembre. Luego de un par de meses sin trabajo, se confirmó su llegada a Bragantino en enero de 2023.

BEM-VINDO, PEDRO CAIXINHA! ⚪️⚫️



O português Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos FC. O técnico já está ativo na execução do planejamento de futebol para 2025, e na definição do elenco de atletas para o próximo ano.



Pra cima deles! 🐳 pic.twitter.com/MPaCGtyHEn

