AXE Ceremonia 2025: Pelean diputados en el Congreso por solicitar informe al alcalde Mauricio Tabe

La lamentable muerte de dos jóvenes que fueron a cubrir el festival AXE Ceremonia el pasado sábado en el Parque Bicentenario ha escalado a otros niveles, donde en el Congreso de la CDMX se discutió el tema.

El pleno aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar al alcalde Mauricio Tabe un informe detallado sobre la elaboración, ejecución, y verificación del cumplimiento del Programa Especial de Protección Civil por los hechos ocurridos en su territorio Miguel Hidalgo.

Diputados culpan a Tabe por negligencia

La bancada de Morena señaló las posibles omisiones del político en materia de verificación dentro del Parque Bicentenario y por no asistir al momento de la tragedia por estar en la boda de su compañero Santiago Taboada.

Piden al alcalde Mauricio Tabe informe detallado en tragedia dentro del festival / Redes Sociales|

“A ver, no es politizar la tragedia, es no permitirle a ningún funcionario que su negligencia ocasione muerte, es no tolerar como sociedad la impunidad, es no callar ante las omisiones del gobierno de la alcaldía. No es politizar, es exigir transparencia”, expuso la morenitas Cecilia Vadillo.

Por su parte, Víctor Hugo Romo dijo que el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas Hernández no fue un accidente sino una negligencia por parte del alcalde del Partido Acción Nacional porque la ley de Espectáculos Públicos, de Alcaldías y de Protección Civil le dan la facultan de supervisar y controlar las inspecciones por lo que no tiene forma de echarle la culpa a otro.

Morena culpa al alcalde por irse a una boda el día del accidente / Redes Sociales|

PAN defiende a Mauricio Tabe

En una discusión que duró dos horas, el PAN salió en defensa de su militante al decir que Morena está protegiendo a los organizadores, los cuales, dijo, no se pueden tocar con el pétalo de una rosa por tener relación con “altos miembros” morenistas.

La panista América Rangel declaró que los organizadores fueron quienes violaron el programa de Protección Civil y que tienen responsabilidad directa al no reportar las grúas que eran punto seguros de encuentros.

Por su parte, Federico Chávez expuso que en Morena quieren sacar 'raja política' y que son unos carroñeros políticos ya que debían las secretarías de Gobierno y Protección Civil revisar también el inmueble.

En el Congreso se guardó un minuto de silencio / Redes Sociales|

