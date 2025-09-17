Hansi Flick confirma la baja de Lamine Yamal para el debut del Barcelona en Champions League

El FC Barcelona no podrá contar con una de sus mayores promesas en su estreno en la Champions League 2025/26. En la conferencia de prensa previa al duelo contra el Newcastle, Hansi Flick confirmó que Lamine Yamal no viajó a Inglaterra debido a molestias físicas y que incluso está en duda para el próximo compromiso de LaLiga.

“Un jugador como Lamine es para estos partidos. Lo echaremos de menos. Lo está haciendo genial y vive para estos momentos. Esperábamos contar con él”, lamentó el entrenador azulgrana, quien reconoció la importancia del joven atacante para el equipo.

Flick no trató de minimizar la baja, al contrario, aseguró que la plantilla resentirá la ausencia del jugador de 17 años: “Mañana no puede jugar y veremos el domingo. Tenemos una plantilla buena y hay gente para el puesto”.

El técnico alemán, sin embargo, destacó que Marcus Rashford está listo para suplir a Yamal en el frente ofensivo culé. “Rashford está en el equipo. Si alguien no puede jugar, él puede entrar. Espero que pueda demostrar en Inglaterra lo que hizo el domingo”, subrayó.

Barcelona debutará este miércoles en St. James’ Park ante un Newcastle que busca iniciar con fuerza su participación en la Champions. La ausencia de Yamal, una de las figuras emergentes más destacadas del futbol europeo, supone un golpe sensible para los culés en un partido de alto nivel competitivo.