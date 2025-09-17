¡Regresa a Portugal! José Mourinho será entrenador del Benfica

El portugues, José Mourinho, volverá a dirigir en la Primeira Liga, luego de su paso por la liga de Turquía con el Fenerbahce, ahora ‘Mou’, será el nuevo entrenador de las águilas del Benfica.

Mou en el Fenerbahce I @mourinhoturkiye

Apalabrado hasta 2027

Con información del periodista, Fabrizio Romano, Benfica y Mourinho llegaron a un acuerdo de palabra, ofreciéndole un contrato hasta junio del 2027 y un proyecto deportivo agradable para el estratega.

Actualmente ‘Los Encarnados’, iniciaron de manera positiva su temporada 25/26, sumando tres victorias y un empate en cuatro jornadas, mientras que en Champions League tuvieron un amargo debut al caer contra el FK Qarabağ Agdam, de Arzebjan.

@Fenerbahce

Por su parte, José Mourinho, tuvo un paso breve en el Fenerbahce de Turquía, el cual culminó hace algunas semanas cuando el club turco hizo oficial la salida del entrenador a poco menos de un año de su llegada.

La última vez que Mou dirigió en portugal salió por la puerta grande, ya que cuando dirigió a los Dragones del Oporto, consigo ganar dos Ligas, una Copa, una Supercopa de Portugal, Champions League y una Copa de la UEFA.

@SLBenfica