Manchester City vs Napoli ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 1 de Champions League?

La Champions League ya está en marcha y este jueves termina la actividad de la Jornada 1 de la Fase Liguera con la actividad de un par de favoritos al título. Entre estos equipos aparece el Manchester City, quienes a pesar de haber batallado la temporada pasada, siguen siendo uno de los mejores equipos. Los Citadinos recibirán al campeón de Italia, Napoli en uno de los mejores partidos del día.

Manchester City busca dejar la temporada para el olvido, sin embargo, no han empezado con el pie derecho. A pesar de haber vencido al Manchester United el fin de semana pasado, las derrotas ante Tottenham y Brighton demuestran que deben seguir batallando. Ahora ante Napoli buscarán empezar a hilar triunfos en su nueva campaña.

Siguen siendo candidatos al título | AP

Los Napolitanos por su parte, empezó la campaña igual que como la terminó, dominando la Serie A. Tras tres partidos, el actual campeón marcha con paso perfecto marcando seis tantos y sólo recibiendo uno. Con un triunfo ante los Citadinos el equipo demostraría que están listos para competir en Europa.

Historial entre ambos equipos

Este será el quinto enfrentamientos entre ambos equipos. En el antecedente, Manchester City tiene la delantera con dos victorias por sólo una de los napolitanos, además el cuadro inglés está enrachado con ambos triunfos llegando en el 2018. El único triunfo del equipo italiano llegó en el 2012.

Llegan invictos | AP

El partido de Jornada 1 se llevará a cabo este jueves en el Etihad Stadium en punto de las 13:00 horas del centro de México y se podrá ver a través de Streaming en el canal de FOX transmitido por Tubi. El partido también se podrá ver por Caliente TV.

Manchester City vs Napoli

Fecha: 18 septiembre 2025

Horario: 13:00 horas del centro de México

Estadio: Etihad Stadium

Transmisión: Fox y Caliente TV