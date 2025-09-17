Champions League 2025/26: ¿Cómo les fue a los equipos debutantes en la Jornada 1?

La Fase liguera de la UEFA Champions League 2025/26 arrancó esta semana. Con el inicio de la nueva temporada equipos debutantes vivieron su primera experiencia en el torneo más importante de clubes en Europa. Pafos (Chipre), FK Bodø/Glimt (Noruega) y Union Saint-Gilloise (Bélgica) ya tuvieron actividad en la Jornada 1, mientras que el cuarto debutante, Kairat Almaty (Kazajistán), debutará este jueves.

El club belga Union Saint-Gilloise marcó un hito al conseguir su primer triunfo en la Champions League tras vencer al PSV Eindhoven, iniciando con el pie derecho su aventura europea.

Tuvieron un buen inicio | AP

Bodø/Glimt mostró carácter en Praga

El campeón de Noruega visitó al Slavia Praga en un duelo que comenzó cuesta arriba con dos goles en contra. A pesar de la diferencia en el marcador, el esfuerzo noruego rindió con dos goles en la segunda parte, el segundo de ellos llegando en tiempo añadido para recatar el emapte.

Por su parte, el Pafos vivió un estreno complicado al perder a una de sus grandes figuras, David Luiz, al minuto 33. A pesar de esto El cuadro de Chipre logró defenderse y, aunque también vieron la expulsión de Bruno Felipe, rescataron el empate ante Olympiacos.

Rescataron el empate | AP

Lo que viene en la Jornada 2

La segunda fecha de la fase liguera pondrá a prueba a los los debutantes pues tanto Pafos como Bodø/Glimt se enfrentarán a grandes equipos europeos. El conjunto de Chipre se enfrentará al Bayern Múnich, multicampeón de Alemania y de Champions League. Por su parte, Bodø/Glimt recibirá en casa al Tottenham Hotspur, en lo que será una dura prueba ante la Premier League.

Continúan con su participación en el torneo | X