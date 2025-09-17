Champions League 2025/26: Así va la tabla general de la Fase Liguera

La Champions League está oficialmente de vuelta y los partidos de la fase liguera ya están en marcha. Ahora 36 equipos del torneo europeo disputarán ocho partidos cada quien para definir la clasificatoria en la que ocho clubes accederán a Octavos de Final directo y otros 16 pelearán en el repechaje.

Tras la Jornada 1, y con mucho por jugarse, la tabla la lidera el actual campeón del torneo el París St. Germain. Detrás del conjunto francés aparecen el equipo sorpresa y debutante Royale Union Saint-Gilloise seguido por Bayern Munich, Arsenal e Inter de Milán para completar el Top 5. Todos estos equipos ganaron con una diferencia de dos goles o más.

Arrancó el torneo | X

Para completar los mejores ocho equipos aparecen Qarabağ FK, otro equipo sorpresa, Liverpool y Real Madrid. Estos equipos aunque ganaron, tuvieron que batallar para llevarse los tres puntos.

Equipos en repechaje

Del puesto 9 al 15 aparecen equipos que tras la primera fecha empataron sus partidos. Equipos como Borussia Dortmund, Tottenham, y Juventus aparecen en estos puestos. Mientras que el resto de los puestos los ocupan equipos que aún no ven acción.

Están en zona de repechaje | AP

Equipos en zona de eliminación

Del puesto 25 al 36 estarán los equipos que quedarán eliminados del torneo una vez completados los ocho partidos. De momento, los equipos que destacan en este momento aparecen Atlético de Madrid, Chelsea, Athletic Bilbao, PSV y Ajax.

Así marcha la tabla