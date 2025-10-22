¡Regreso esperado! Barcelona recupera a Raphinha para el Clásico ante Real Madrid

En una temporada marcada por lesiones, Barcelona empieza a ver la luz al final del túnel, con el regreso de jugadores vitales. Al retorno de Lamine Yamal desde el fin de semana pasado, se sumará el de Raphinha, justo antes del Clásico español en LaLiga.

El brasileño estuvo en el entrenamiento de este miércoles y ya trabajó con el resto del grupo sin resentirse de su lesión. Por ello, ya estará a disposición del cuerpo técnico, que no tendrá a Hansi Flick en el banquillo pues la apelación del Barça no procedió.

Raphinha ya regresó al entrenamiento | INSTAGRAM: @raphinha

¿Saldrá de inicio Raphinha en el Clásico?

El conjunto culé en todo momento tuvo previsto que Raphinha estuviera de regreso para el partido contra Real Madrid. El cuerpo médico trabajó con cautela con el delantero, precisamente para recuperarlo para este juego tan importante.

Incluso se llegó a pensar que estuviera para el compromiso de la Jornada 3 de la Champions League, pero Flick prefirió no forzarlo y darle un par de días más de recuperación. Ahora estña por verse si saldrá de inicio ante los Merengues o si iniciará en la banca e ingresará como revulsivo.

La recuperación de Raphinha pone en un dilema a Flick | INSTAGRAM: @raphinha

Lamine Yamal y Marcus Rashford por ahora parecen inamovibles por el rol relevante que han tomado, por lo que Raphinha puede quitarle el lugar a Ferran Torres o Fermín López. Como el segundo fue titular y marcó triplete en el partido de Champions, resulta difícil pensar que lo sienten, aunque también puede ser cambio para darle descanso y no sobrecargarlo.

No está claro si Raphinha será titular | INSTAGRAM: @raphinha

¿Cuándo juega Barcelona contra Real Madrid?

El Clásico español está programado para el próximo domingo 26 de octubre a las 9:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blaugranas vienen de vencer en el último minuto a Girona en la jornada pasada de LaLiga, mientras que el pasado martes golearon 6-1 a Olympiacos en Champions League.

Por su parte, los Merengues se impusieron por la mínima diferencia en un juego sufrido contra Getafe en el torneo local. Y en cuanto al compromiso de la UEFA, se enfrentarán a Juventus en uno de los desafíos más grandes de esta primera fase.

