Hansi Flick se pierde El Clásico: Comité de Disciplina rechaza apelación de Barcelona

Oficialmente, Hansi Flick se perderá El Clásico ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, luego de la sanción de un partido recibida en el último encuentro. El conjunto culé presentó una apelación, la cual fue desestimada.

Hansi Flick con Barcelona | AP

¿Hansi Flick se perderá El Clásico?

El Comité de Disciplina decidió desestimar la apelación que Barcelona había presentado, pues consideraban que no ameritaba a la sanción sobre Hansi Flick. Sin embargo, la autoridad argumentó que las imágenes expuestas no desvirtúan el acta arbitral.

Hansi Flick fue expulsado del partido ante Girona, por lo que no podrá estar en el banquillo con su equipo para El Clásico ante Real Madrid. El alemán vio la tarjeta roja en los últimos momentos del encuentro de la Jornada 9.

El entrenador alemán fue expulsado por las constantes protestas en el partido. Gil Manzano, árbitro del partido, ya le había advertido con una tarjeta amarilla, pero Flick reincidió para que finalmente tuviera que irse.

En partido | AP

Una de las polémicas de Hansi Flick en el duelo ante Girona, fue el festejo de la anotación del triunfo, en el cual realizó múltiples cortes de manga. Sobre ello, el Comité de Disciplina no se pronunció ni impuso sanciones.

Barcelona espera que la ausencia de Flick en el área técnica no los afecte para El Clásico, una rivalidad que dominaron la temporada pasada y que ahora quieren replicarla para llevarse LaLiga de nueva cuenta esta campaña.

Con la expulsión confirmada, Hansi Flick no podrá estar en el banquillo para el duelo más esperado del calendario: El Clásico ante el Real Madrid. Será una baja sensible para el cuerpo técnico, ya que el alemán había encontrado una racha positiva con el equipo y buscaba mantener la intensidad mostrada en las últimas jornadas, además de la reciente victoria sobre Olympiacos.

Barcelona, motivado para El Clásico

A pesar de su ausencia, el Barcelona llega motivado al compromiso, especialmente después del triunfo ante Girona que los colocó en lo más alto de la tabla. El club confía en que el trabajo de la semana y el impulso anímico tras la victoria sean suficientes para enfrentar a su máximo rival con la misma determinación.

Flick con Barcelona | AP