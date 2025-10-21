Bolivia podría ser sede de un Mundial: Gianni Infantino hace promesa al presidente Evo Morales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió este lunes en su visita a La Paz al comprometerse públicamente a “traer un Mundial” a Bolivia, durante la ceremonia por el centenario de la Federación Boliviana de Futbol (FBF). El evento contó con la presencia de figuras del futbol sudamericano y autoridades nacionales, marcando un hecho histórico para el país andino.

Durante su discurso, Infantino destacó la pasión del pueblo boliviano por el deporte y las nuevas infraestructuras deportivas que se están desarrollando en el país. Aseguró que Bolivia “merece albergar un torneo de talla mundial” y adelantó que la FIFA evaluará qué categoría de campeonato podría realizarse allí, abriendo la puerta a la posibilidad de un Mundial juvenil, femenino o de selecciones menores.

Infantino abre la puerta a un Mundial en suelo boliviano

“Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué mundial hablamos”, expresó Infantino ante los medios, dejando claro su compromiso con el desarrollo del futbol en Bolivia. También reveló que ha iniciado conversaciones con el senador Rodrigo Paz Pereira, reciente ganador de la segunda vuelta presidencial, para explorar alianzas de cooperación entre la FIFA y el nuevo Gobierno boliviano.

El presidente de la FIFA elogió los avances en la ‘Casa de la Verde’, el nuevo centro de alto rendimiento para las selecciones nacionales, calificándolo como un paso fundamental para el crecimiento del deporte en el país. “Con instalaciones como estas y el entusiasmo que veo en los jóvenes, Bolivia está lista para soñar en grande”, agregó el dirigente suizo.

Infantino subrayó que el apoyo de la FIFA a Bolivia será a largo plazo, destacando que el organismo buscará garantizar que el país andino tenga representación y eventos internacionales que impulsen su futbol. Su presencia en La Paz formó parte de una gira sudamericana centrada en reforzar los vínculos con las federaciones de la región.

Conmebol respalda la candidatura boliviana

Antes del discurso de Infantino, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tomó la palabra para pedir que la promesa se cumpla. “Gianni, quiero que cumplas tu palabra: Bolivia merece un Mundial”, dijo el dirigente paraguayo, reafirmando el respaldo oficial de la Confederación Sudamericana de Futbol a la aspiración boliviana.

Domínguez también confirmó que Bolivia albergará la final única de la Copa Sudamericana 2027, un compromiso que busca devolverle protagonismo al país tras perder la sede de la edición 2024. En esa ocasión, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra debía recibir la final, pero las obras de remodelación del estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera no se completaron a tiempo.

El evento por los 100 años de la FBF también sirvió para recordar que en 2016, el Gobierno de Evo Morales solicitó a la FIFA organizar un Mundial juvenil o femenino en 2025, año del bicentenario de Bolivia, aunque la gestión no prosperó. Ahora, con el respaldo de Infantino y Conmebol, el sueño parece más cerca que nunca para los aficionados bolivianos.

