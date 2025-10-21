Afición de Cabo Verde inicia colecta histórica rumbo al Mundial 2026

Cabo Verde, un pequeño archipiélago de origen volcánico situado frente a la costa occidental de África, consiguió una de las nueve plazas directas otorgadas al continente africano para el Mundial de 2026, convirtiéndose así en una de las grandes revelaciones rumbo a la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El logro no solo representa un hito deportivo, sino también un motivo de orgullo nacional. Con poco más de medio millón de habitantes, Cabo Verde será el segundo país más pequeño por población en participar en una Copa del Mundo, solo detrás de Islandia, que hizo historia en Rusia 2018.

Lograron la clasificación histórica | AP

Una nueva debutante en el Mundial de 2026

Cabo Verde convirtió en la tercera selección debutante confirmada para el Mundial de 2026. El conjunto africano se une a Jordania y Uzbekistán, que obtuvieron su boleto en las eliminatorias asiáticas durante junio pasado.

Cabo Verde ya había dado señales de su potencial hace más de una década. En 2013, Los Tiburones Azules alcanzaron los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones, una hazaña que los colocó por primera vez en el mapa del futbol continental. En aquella edición, su aventura terminó ante Ghana, pero el impacto que causaron fue suficiente para inspirar a una nueva generación de futbolistas caboverdianos.

Accedieron al Mundial | AP

Ese mismo año, el país caribeño-africano estuvo cerca de clasificar al Mundial de Brasil 2014 tras una destacada actuación en las eliminatorias, donde lideró por un momento el Grupo B. Aunque en esa ocasión no lograron su boleto, el proyecto deportivo se mantuvo firme, y hoy, más de una década después, el sueño se ha hecho realidad.

Llegaron al Mundial 2026 | MEXSPORT

El apoyo incondicional de la afición

Tras confirmarse la histórica clasificación, la afición local busca una participación digna. Según medios locales, un grupo de aficionados inició una colecta nacional con el propósito de comprar un microbús para transportar a los futbolistas durante el Mundial de 2026.

El gesto, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, busca garantizar que los jugadores cuenten con las mismas condiciones de comodidad, seguridad y calidad que encontrarán las grandes potencias futbolísticas durante el torneo. “Queremos que nuestros héroes viajen con orgullo y representen al país como merecen”, expresaron los organizadores de la colecta en medios locales.

Quieren apoyar a su selección | AP