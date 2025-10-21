¡Patada de cárcel! Joao Correia vio la roja tras una fuerte agresión a Luis Mata

Kairat Almaty y Pafos repartieron puntos en la Jornada 3 de la Fase Liguera de la UEFA Champions League. Ninguno de los dos logró romper el cero en el partido resultando en un amargo empate, sin embargo, el marcador pasó a segundo plano tras una agresión que se llevó los reflectores.

Tras sólo cuatro minutos de partido el delantero de Capo Verde, João Correia, se llevó los reflectores. Desafortunadamente para el atacante de Pafos, no lo hizo por una gran anotación ni una destacada acción defensiva, sino que lo hizo por una fuerte agresión.

Esta jugada le valió la tarjeta roja, dejando a su equipo con un jugador menos por más de 85 minutos. Afortunadamente para Correia, su equipo logró defenderse de buena forma y mantener el empate en el partido.

Empataron sin goles | X

La jugada en cuestión

Ambos equipos salieron al terreno de juego con mucha intensidad buscando su primera victoria en el torneo europeo, sin embargo, esta intensidad llevó a Joao Correia a buscar una pelota de manera equívoca y accidentalmente agredir a un rival.

Al minuto tres, el atacante levantó la pierna buscando controlar el balón, sin embargo, su pie llegó a la altura de la cabeza del defensor portugués de Kairat, Luis Mata, este último logró tocar el balón con la cabeza antes que su rival. La acción terminó con un fuerte golpe de pie a cara.

Vio la roja | X

Como era de esperarse, el árbitro central no dudó en sacar la tarjeta roja dejando al equipo de Chipre con un futbolista menos durante el resto del partido. A pesar de la diferencia de jugadores y jugar de visita, el Pafos logró defenderse y sumar su segundo punto de la temporada.

Con el empate, el conjunto de Chipre alcanzó la 26ta posición a sólo dos de la zona de playoffs, aunque debe esperar el resto de resultados de la jornada. Kairat por su parte se quedó en el 33er puesto con sólo un punto.

Así fue la patada | CAPTURA