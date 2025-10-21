Barcelona lanza comunicado tras cancelarse el partido en Miami vs Villarreal

El FC Barcelona ha emitido un comunicado oficial en respuesta a la cancelación del encuentro de LaLiga que debía disputarse ante Villarreal en Miami (Estados Unidos), correspondiente a la jornada 17.

Villarreal vs Barcelona no se jugará en Estados Unidos | FC Barcelona

La decisión de suspender el partido, que ya había generado controversia y se ha atribuido a la "incertidumbre generada en España" según la promotora Relevent y la propia LaLiga, ha sido recibida por el club blaugrana con una postura de acatamiento.

En su escrito, el FC Barcelona manifiesta que "respeta y acata la decisión de cancelar el partido" de la misma manera que en su momento "acató y respetó la decisión de jugar tomada en su día".

Barcelona lamenta la cancelación

A pesar de acatar la suspensión, el club catalán no ha ocultado su decepción por el impacto de esta medida en los planes de expansión de la competición española.

"El FC Barcelona lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos", señala el comunicado. El club se había mostrado como uno de los principales defensores de la iniciativa de LaLiga de llevar un partido oficial a territorio estadounidense.

Joan Laporta, presidente del Barça | FC Barcelona

Finalmente, el equipo azulgrana ha querido mandar un mensaje a sus seguidores en Norteamérica: "El Club agradece el apoyo y el cariño incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en el país".

Con esta cancelación, el encuentro entre Villarreal y Barcelona se disputará en España, previsiblemente en el Estadio de La Cerámica, casa del Villarreal. El proyecto de jugar partidos de LaLiga en el extranjero sufre así un nuevo revés, en medio de la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y de varios clubes.

Villarreal vs Barcelona se jugará en España | LaLiga