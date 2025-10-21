¡Oficial! LaLiga canceló el juego entre el FC Barcelona y el Villarreal en Estados Unidos

Después de la presión mediática y de las quejas de los 18 equipos restantes de LaLiga, el organismo rector del futbol español ha confirmado este martes que el partido programado para el 20 de diciembre entre el FC Barcelona y el Villarreal ha quedado oficialmente cancelado.

LaLiga, mediante un comunicado de prensa en su página web, confirmó que el encuentro no se llevará a cabo en Miami, como se había programado hace un par de semanas, asegurando que "el evento se canceló debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

El comunicado de LaLiga | CAPTURA

En días recientes, los jugadores de los equipos de LaLiga habían estado protestando porque el juego entre el Barcelona y el Villarreal se llevaba a Estados Unidos.

Uno de los argumentos había sido ocupados por los 18 equipos molestos con la decisión, es que no se estaba compitiendo en igualdad de condiciones, incluso se aseguró que Javier Tebas, presidente de LaLiga, estaba adulterando la competición.

LaLiga, en su comunicado, agradece la disposición a los clubes por la colaboración en este proyecto y lamenta profundamente no pueda seguir adelante.

El Barça contra el Villarreal no se jugará en Estados Unidos | AP

LaLiga peleó contra todo

Javier Tebas y la organización de LaLiga habían presionado para que el encuentro pudiera realizarse en Estados Unidos, principalmente contra los clubes opositores del mandato de Tebas.

Los jugadores también se habían manifestado en contra de la decisión, siendo los propios jugadores del cuadro catalán los que habían externado su descontento por llevar un partido oficial a Estados Unidos.

