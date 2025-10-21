¡Oficial! LaLiga canceló el juego entre el FC Barcelona y el Villarreal en Estados Unidos

La presión mediatica y la inconformidad de los 18 equipos restantes en LaLiga, fue factor para la cancelación

Barcelona y Villarreal no jugarán en Estados Unidos
Barcelona y Villarreal no jugarán en Estados Unidos | AP
Marcos Olvera García
21 de Octubre de 2025

Después de la presión mediática y de las quejas de los 18 equipos restantes de LaLiga, el organismo rector del futbol español ha confirmado este martes que el partido programado para el 20 de diciembre entre el FC Barcelona y el Villarreal ha quedado oficialmente cancelado.

LaLiga, mediante un comunicado de prensa en su página web, confirmó que el encuentro no se llevará a cabo en Miami, como se había programado hace un par de semanas, asegurando que "el evento se canceló debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

El comunicado de LaLiga | CAPTURA
El comunicado de LaLiga | CAPTURA

En días recientes, los jugadores de los equipos de LaLiga habían estado protestando porque el juego entre el Barcelona y el Villarreal se llevaba a Estados Unidos.

Uno de los argumentos había sido ocupados por los 18 equipos molestos con la decisión, es que no se estaba compitiendo en igualdad de condiciones, incluso se aseguró que Javier Tebas, presidente de LaLiga, estaba adulterando la competición.

LaLiga, en su comunicado, agradece la disposición a los clubes por la colaboración en este proyecto y lamenta profundamente no pueda seguir adelante.

El Barça contra el Villarreal no se jugará en Estados Unidos | AP
El Barça contra el Villarreal no se jugará en Estados Unidos | AP

LaLiga peleó contra todo

Javier Tebas y la organización de LaLiga habían presionado para que el encuentro pudiera realizarse en Estados Unidos, principalmente contra los clubes opositores del mandato de Tebas.

Los jugadores también se habían manifestado en contra de la decisión, siendo los propios jugadores del cuadro catalán los que habían externado su descontento por llevar un partido oficial a Estados Unidos.

El Barça contra el Villarreal no se jugará en Estados Unidos | AP
El Barça contra el Villarreal no se jugará en Estados Unidos | AP

TE PUEDE INTERESAR

Endrick saldrá del Real Madrid a préstamo

Internacionales | 21/10/2025

Endrick saldrá del Real Madrid a préstamo a inicios de 2026; Xabi Alonso aprobó el movimiento
Barcelona goleó a Olympiacos en Champions League

Internacionales | 21/10/2025

De la mano de Fermín y con polémica arbitral, Barcelona goleó a Olympiacos en Champions League
Vincent Kompany renueva como DT

Internacionales | 21/10/2025

Vincent Kompany renueva como DT del Bayern Munich
Te recomendamos
Endrick saldrá del Real Madrid a préstamo a inicios de 2026; Xabi Alonso aprobó el movimiento
FC Barcelona
LaLiga

LO ÚLTIMO

 