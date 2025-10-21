¡Hay tiro! Carvajal acusó a Javier Tebas por 'adulterar la competición'

Parece ser que en España, fuera del FC Barcelona y LaLiga, nadie quiere que el futbol español deje sus fronteras para jugar un partido de temporada regular en Estados Unidos y menos, los jugadores del Real Madrid.

El pasado lunes, Dani Carvajal (jugador del Real Madrid) habló abiertamente sobre el partido que LaLiga pretende realizar en Estados Unidos, asegurando que el partido entre el FC Barcelona y el Villarreal es una adulteración clarísima de la competición y que no permite que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones.

Carvajal mando mensaje a Tebas | AP

Este martes, mediante sus redes sociales, el lateral del cuadro merengue, aprovechó el espacio para volver a mandarle un mensaje claro y contundente a Javier Tebas, presidente de LaLiga, sobre el tema del juego en Estados Unidos y los videos de la temporada pasada de Real Madrid TV, esto, como respuesta a las críticas de Tebas sobre la opinión expresada por Carvajal.

"Hola señor, Javier Tebas, incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los videos de RMTV lo que usted quiera, pero no puede obviar que lo anteriormente citado es saltarse las normas, Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido. Buenas noches", escribió el defensor merengue en sus historias de Instagram.

El mensaje de Carvajal a Tebas | CAPTURA

Carvajal, en la previa al encuentro donde el Real Madrid se enfrentará a la Juventus en Champions League y en semana de Clásico, no es el primero en hablar en contra de Javier Tebas y el tema del partido de LaLiga en Estados Unidos.

¿Qué dijo Tebas?

El Presidente de LaLiga habló sobre las declaraciones iniciales de Carvajal, asegurando que para él, llevar juegos fuera de las fronteras de España no representan una adulteración a la competición, aprovechando para pegarle al Real Madrid por los famosos videos contra el arbitraje de la temporada pasada.

"Primero, considero que no se adultera la competición, es una visión muy exquisita, digamos de alguna manera. A mí me ha parecido más adulterar la competición los videos de Real Madrid Televisión de la temporada pasada, que claramente eran para presionar al cuerpo arbitral", comentó Tebas.

Tebas le respondió a Carvajal | AP