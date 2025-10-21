Vincent Kompany renueva como DT del Bayern Munich

El Bayern Munich hizo oficial la renovación de Vincent Kompany como su director técnico hasta el 30 de junio de 2029, el belga extendió su contrato que lo ligaba hasta verano de 2027 y con el equipo alemán ya suma dos títulos.

El exdefensor belga arribó en verano de 2024 de cara a la temporada 2024-25 procedente del Burnley de Inglaterra como sustituto de Thomas Tuchel; en su etapa con el conjunto inglés quedó marcada por el descenso de su equipo.

Kompany l AP

Kompany se mostró agradecido después de la firma de contrato que lo vincula hasta 2029 y resaltó que busca mantenerse por más tiempo con el cuadro ‘Bávaro’: “Estoy agradecido, me siento honrado y quiero dar las gracias al FC Bayern por la confianza y el entorno de trabajo que me han brindado desde el primer día”.

“Siento como si llevara aquí mucho más tiempo y que entiendo bien al club. Hasta ahora ha sido una experiencia fantástica, hemos comenzado un viaje maravilloso. Sigamos trabajando duro y celebraremos muchos más éxitos”, resaltó el entrenador.

DT del Bayern l AP

Kompany le devolvió el legado al Bayern

Tras un año interrumpido por el campeonato liguero conseguido por el Leverkusen de la mano de Xabi Alonso, el Bayern volvió a conquistar la Bundesliga con Kompany para adjudicarse uno de los títulos conseguidos, el segundo es la Supercopa Alemana.

Bayern Munich l AP

¿Cuál ha sido su paso como entrenador?

Tras retirarse del futbol profesional, Kompany arrancó su carrera técnica en su país natal. Dirigió al RSC Anderlecht en un papel de jugador‑entrenador en 2019, y posteriormente como entrenador a tiempo completo hasta 2022.

Luego de su salida del conjunto morado tomó las riendas del Burnley FC en Inglaterra, en donde le dio un estilo marcado de juego más ofensivo y posesión dominante del esférico. En la temporada 2022‑23 logró ascender al club desde la Championship (segunda división inglesa) aunque luego descendió.

Tras una destacada carrera como jugador —en la que fue capitán de Manchester City y de la selección de Bélgica—, Kompany dio el salto como entrenador y, desde la temporada 2024‑25, dirige al FC Bayern Munich de la Bundesliga.

Bundesliga l AP