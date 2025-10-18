¡El Clásico es Bávaro! Bayern Munich vence a Borussia Dortmund por la mínima

El Allianz Arena fue testigo de una nueva edición del Clásico Alemán, en la que el Bayern Munich se impuso 2-1 al Borussia Dortmund con una actuación sólida, especialmente en la primera mitad. Los dirigidos por Vincent Kompany fueron intensos desde el arranque y encontraron recompensa temprano gracias a su dupla más confiable: Joshua Kimmich y Harry Kane.

Así fue el triunfo del Bayern Munich sobre Borussia Dortmund

Corría el minuto 22 cuando Kimmich mandó un centro medido al corazón del área que encontró completamente solo a Kane. El inglés remató de cabeza sin marca alguna y puso en ventaja al Bayern, reafirmando su inspiración en esta clase de partidos. El gol no solo reflejaba el dominio local, sino también el pobre desempeño defensivo del Dortmund en ese arranque.

El conjunto bávaro no bajó la intensidad tras el gol. Incluso, lejos de cuidar la ventaja, buscó ampliar el marcador con presión alta y dinamismo ofensivo. Jackson estuvo cerca de estrenarse como goleador con el Bayern, mientras que Kobel sostuvo al Dortmund en al menos dos ocasiones, a pesar de mostrar dudas en la salida. En contraste, el conjunto de Terzić apenas logró acercarse al área rival, principalmente mediante jugadas a balón parado.

Ya en la segunda parte, cuando mejor se veía el Dortmund, un error en la salida de Jobe Bellingham terminó en el segundo tanto del Bayern. Michael Olise presionó con fuerza y aprovechó el regalo para vencer a Kobel al 78’ y poner el 2-0. Parecía sentencia, pero el partido aún tenía algo más que ofrecer.

¿En qué situación deja el resultado al Bayern Munich?

El recién ingresado Julian Brandt recortó distancias apenas un minuto después de pisar el campo, al 85’, y le dio algo de justicia al gran segundo tiempo del Dortmund, que mejoró notablemente en posesión y empuje. Sin embargo, no fue suficiente. El Bayern supo cerrar el encuentro y se quedó con un triunfo merecido que lo reafirma como dominador del Klassiker y aspirante firme al título.

