Jugador mexicano pierde prestigio en Europa: la dura crítica desde Alemania

Simon Rolfes, Director Deportivo del Bayer Leverkusen, habló en entrevista a AS México sobre las dificultades que enfrentan los clubes europeos al momento de fichar jugadores mexicanos. De acuerdo con el directivo alemán, el futbolista azteca ha perdido terreno en el Viejo Continente, donde actualmente solo cinco jugadores mexicanos militan en las principales ligas.

“El jugador mexicano no se desvive por ir a Europa”

“Tampoco es fácil conseguir jugadores mexicanos. Normalmente les gusta quedarse en México, pero también es un país muy bonito. Por eso, para nosotros, los jugadores mexicanos son a veces difíciles de atraer, para ser honesto”, comentó el dirigente.

El factor económico, una barrera

El director deportivo del Leverkusen también señaló que los altos salarios en la Liga MX reducen el deseo de los futbolistas por probar suerte en Europa.

“Todos están ganando un buen dinero en México, así que la necesidad de ir a Europa o el deseo no es tan fuerte. Hay una barrera un poco fuerte para salir”, explicó

Raúl con el Fulham I AP

Rolfes recuerda a Guardado

A pesar de las dificultades, Rolfes reconoció la calidad técnica del futbolista mexicano, recordando la etapa de Andrés Guardado en el Bayer Leverkusen en 2014.

“Jugué con Andrés Guardado y son buenos jugadores. Tienen una mezcla de futbol técnico y agresividad. Me gustan mucho, pero no es tan fácil entrar al mercado mexicano”, puntualizó.

Actualmente, no hay futbolistas mexicanos en la Bundesliga. El último en jugar en Alemania fue Marco Fabián, quien militó con el Eintracht Frankfurt. Desde entonces, el futbol germano ha sido un destino complicado para los tricolores, pese a su calidad y proyección internacional.

Guardado con el Leverkusen